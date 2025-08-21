Народный депутат Анна Скороход зарегистрировала постановление о перераспределении подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей между Харьковской и Днепропетровской.

Это хайп и провокация: на Днепропетровщине отреагировали на идею присоединения части Донетчины

В Днепропетровском облсовете отреагировали на данный законопроект, назвав его политическим хайпом и провокацией.

Глава облсовета Николай Лукашук заявил, что не верит в эту законодательную инициативу.

Якобы формально она может выглядеть как административная реформа, так, как в 2020 году парламент уже объединял 490 старых районов в 136 новых. Это не изменение государственных границ, требующее референдума, а внутреннее перераспределение.

"Но есть но. Такие шаги по перераспределению Донетчины и Луганщины можно рассматривать как уступку российской пропаганде о несостоятельности этих областей. И в то же время создают опасный прецедент для будущих территориальных манипуляций. Донецкая и Луганская области – это земля с собственной исторической идентичностью. Перекраивать их под условные схемы значит обесценивать это измерение. К тому же, инициатива возникает во время войны и сложных переговоров. Прежде всего – геополитических. Такие дискуссии сейчас точно не нужны Украине", – подчеркнул Лукашук.

По его словам, есть одно, с чем можно согласиться – это минимизация расходов на содержание двух областных военных администраций. Но это делается другими способами с другими механизмами.

"Политика должна решать проблемы людей. Какую проблему для жителей Донецкой области решает постановление? Она не дает ни безопасности, ни лучших услуг, ни социальных гарантий. Наоборот показывает, насколько велик отрыв этой инициативы от жизни граждан, ежедневно вынужденных убегать от обстрелов. А это постановление должно способствовать прекращению эвакуации? Поэтому это выглядит скорее как политический хайп или даже провокация, чем реформа", — подчеркнул председатель облсовета Днепропетровщины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что данный законопроект предлагает присоединить крупные города Донетчины – Дружковка Константиновка, Краматорск, Николаевка, Святогорск, Славянск, Часов Яр, Лиман и Северск вместе с селами и поселками, а также некоторые населенные пункты Луганщины – к Харьковской области. В то же время города Белицкое, Белозерское, Доброполье, Мирноград, Покровск, Родинское, а также села и поселки Донетчины присоединить к Днепропетровской области.

