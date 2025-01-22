Дом мечты руками подчиненных: в Днепре будут судить правоохранителя

В Днепропетровской области правоохранителя разоблачили в масштабной схеме злоупотребления служебным положением. Он привлек подчиненных к строительству собственного дома, обещая им премии, выходные и выплату зарплаты без исполнения обязанностей. Государственный бюджет потерял почти 700 тысяч гривен из-за незаконных действий чиновника. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

В Днепре будут судить правоохранителя. Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении начальника управления одного из правоохранительных органов в Днепре. Чиновник решил сэкономить на строительстве собственного двухэтажного дома, поручив выполнение работ своим подчиненным.

По данным следствия, в апреле 2023 года чиновник организовал работу подчиненных на своей строительной площадке. В качестве вознаграждения он обещал продолжить выплату зарплат, премий и предоставить дополнительные выходные. Пока сотрудники занимались строительством, в ведомостях им насчитывали средства, израсходованные из государственного бюджета.

В общей сложности на зарплаты правоохранителей-строителей было потрачено почти 700 тысяч гривен.

В настоящее время обвинительный акт передан в суд. К ответственности привлечены начальник управления, его заместитель и пять рядовых правоохранителей. Им инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Кроме того, начальник и его заместитель также обвиняются во внесении ложных данных в официальные документы (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы. Теперь судьбу правонарушителей решит суд.

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