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Дом мечты руками подчиненных: в Днепре будут судить правоохранителя

Начальник управления использовал служебное положение, чтобы построить собственное двухэтажное здание за счет государственного бюджета и труда подчиненных

сегодня, 16:51
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Амбарцумян Анна

В Днепропетровской области правоохранителя разоблачили в масштабной схеме злоупотребления служебным положением. Он привлек подчиненных к строительству собственного дома, обещая им премии, выходные и выплату зарплаты без исполнения обязанностей. Государственный бюджет потерял почти 700 тысяч гривен из-за незаконных действий чиновника. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Дом мечты руками подчиненных: в Днепре будут судить правоохранителя

В Днепре будут судить правоохранителя. Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении начальника управления одного из правоохранительных органов в Днепре. Чиновник решил сэкономить на строительстве собственного двухэтажного дома, поручив выполнение работ своим подчиненным.

По данным следствия, в апреле 2023 года чиновник организовал работу подчиненных на своей строительной площадке. В качестве вознаграждения он обещал продолжить выплату зарплат, премий и предоставить дополнительные выходные. Пока сотрудники занимались строительством, в ведомостях им насчитывали средства, израсходованные из государственного бюджета.

В общей сложности на зарплаты правоохранителей-строителей было потрачено почти 700 тысяч гривен.

В настоящее время обвинительный акт передан в суд. К ответственности привлечены начальник управления, его заместитель и пять рядовых правоохранителей. Им инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Кроме того, начальник и его заместитель также обвиняются во внесении ложных данных в официальные документы (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы. Теперь судьбу правонарушителей решит суд.

Дом мечты руками подчиненных: в Днепре будут судить правоохранителя - фото 2
Дом мечты руками подчиненных: в Днепре будут судить правоохранителя - фото 3
Дом мечты руками подчиненных: в Днепре будут судить правоохранителя - фото 4
Дом мечты руками подчиненных: в Днепре будут судить правоохранителя - фото 5
Дом мечты руками подчиненных: в Днепре будут судить правоохранителя - фото 6

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве двух бизнесменов, которые во время войны поставляли для Нацгвардии 30 тысяч комплектов военной формы ненадлежащего качества. Вместо того чтобы обеспечить защитников надежной одеждой, предприниматели сэкономили на материалах, что может угрожать безопасности украинских военных. Сумма ущерба для государства составила почти 29 миллионов гривен.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/na-dnipropetrovshhini-suditimut-nachalnika-upravlinnya-odnogo-z-pravoohoronnih-organiv-yakij-vikoristovuvav-pidleglih-dlya-budivnictva-vlasnogo-budinku#gallery-5
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