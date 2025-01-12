До Днепропетровщины осталось менее 7 км: куда будут доставать КАБы и артиллерия

По подтвержденным данным ресурса DeepState, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Это значит, что враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по нашим приграничным общинам с территории Донбасса , отметил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

В зоне повышенной опасности оказываются следующие громады:

• Великомихайловская;

• Маломихайловская;

• Новопавловская;

• Межевская;

• Покровская;

• Петропавловская;

• Васильковская.

Опасность распространяется не только на восточную часть Синельниковского района, но и на соседние территории, в частности, приграничные Павлоградского района со стороны Покровского направления, отмечает Лукашук.

" Жителям указанных общин важно серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и неукоснительно соблюдать правила безопасности. Берегите себя и своих близких! " – подчеркнул чиновник.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска 11 января продолжали наступательные действия на харьковском направлении, но подтвержденных наступлений не совершили 10 и 11 января наступающие операции к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска и Старицы. портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Российский источник утверждает, что украинские войска безуспешно контратаковали в Старице и Волчанске.