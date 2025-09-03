В Днепре из-за массированного удара России в ночь на субботу, 30 августа, было значительно повреждено электрооборудование, из-за чего часть Чечеловского района пятый день живет по жестким графикам отключения света.

Днепряне вышли на протесты из-за отключения света: что говорят в энергокомпании

Электроэнергию включают на два часа, а отключают на 4-6 часов. На верхних этажах иногда нет воды. Во многих домах установлены электроплиты, что также затрудняет приготовление пищи.

Сейчас люди вышли на улицу Рабочая, перекрыли движение транспорта, не могут проехать трамваи, троллейбусы и обычные автомобили. Уже возникают первые споры, однако люди пытаются таким образом привлечь внимание для скорейшего решения вопроса. На место приехала полиция, после чего люди стали расходиться.

В ЧАО Предприятие по эксплуатации электрических сетей "Центральная энергетическая компания", которая обслуживает этот район, отмечают, что все работы выполняются непрерывно и делается все возможное, чтобы днепряне были со светом.

"Отмечаем, что ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК" никогда не обнародовало информацию о ситуации с поврежденным оборудованием другого владельца, поскольку, во-первых, считаем некорректным и неуместным комментировать состояние оборудования, не являющегося нашей собственностью. Но это вовсе не значит, что эта ситуация касается исключительно владельца сетей. Это форс-мажорные обстоятельства, вызванные российской агрессией, поэтому преодоление таких проблем возможно только совместными усилиями всех причастных и тех, кто может оказать помощь.

Во-вторых, информация о состоянии оборудования, масштабах повреждений в результате вражеской атаки, способов и средств восстановления сетей, альтернативных путей и возможностей восстановления распределения и сроков устранения аварийной ситуации — все это является информацией не для открытого доступа и обнародования в средствах массовой информации.

Любые уточнения играют на руку врагу и могут привести к повторным атакам.

Напомним, что враг возобновил атаки на энергетическую систему. Многие объекты энергетики ежедневно страдают от ударов, а потребители остаются без электричества в течение длительного времени во многих регионах страны.

Специалисты компании принимают самое активное участие в восстановлении поврежденного оборудования другого владельца и параллельно непрерывно работают над восстановлением распределения потребителям в САМЫЕ БЫСТРЫЕ СРОКИ, а не в течение месяцев!

Пожалуйста, не паникуйте, ситуация под контролем, проблема решается всеми доступными способами, поэтому просим довериться и разрешить профессионалам выполнять их работу", – говорится в полном обращении энергокомпании.

