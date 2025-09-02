logo

Днепровские чиновники любят итальянские бренды: что заметили 1 сентября
commentss НОВОСТИ Все новости

Днепровские чиновники любят итальянские бренды: что заметили 1 сентября

Глава облсовета выбрал обувь для линейки детей за более 55 тысяч гривен

2 сентября 2025, 13:10
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В регионах продолжают одеваться дорого, иногда даже дороже чиновников государственного аппарата. Чиновники соревнуются в брендах, но чаще всего выбирают итальянские. Это касается как одежды, так и обуви.

В этот раз пользователи соцсетей заметили кеды председателя областного совета Днепропетровщины Николая Лукашука, который вчера, 1 сентября, нарядно оделся на линейку своих детей.

Так, сам чиновник в Фейсбуке опубликовал обрезанное фото, на котором не видно обуви, однако его жена все же опубликовала фото с другого ракурса, на котором можно заметить кеды руководителя облсовета Днепропетровщины.

Известно, что это обувь итальянского бренда Artioli, на официальном сайте модного дома можно увидеть, что стоимость пары обуви составляет 1140 евро, что в гривневом эквиваленте – более 55 тысяч гривен.

Стоит отметить, что Лукашук не один в тех регионах, кто любит красиво и дорого одеваться.

Портал "Комментарии" писал , что во время празднования Дня Независимости Украины главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера заметили в костюме от бренда Brioni. На официальном сайте такие костюмы стоят от 4 с половиной до 12 тысяч фунтов стерлингов. Именно тот, что был надет на Кипера, стоит 4690 фунтов стерлингов, что в гривневом эквиваленте – около 261 тысячи гривен.

Здесь Кипер "переплюнул" даже главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака в своем сером Tom Ford, в котором Ермак ездит на международные встречи и переговоры. Его костюм стоит всего 3400 евро, что по сравнению с костюмом Кипера на сто тысяч гривен дешевле.



