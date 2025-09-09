logo

Главная Новости Регионы Днепр COVID-19 становится более агрессивным: на Днепропетровщине все больше больных
commentss НОВОСТИ Все новости

COVID-19 становится более агрессивным: на Днепропетровщине все больше больных

Больных коронавирусом и ОРВИ в Днепропетровской области все больше

9 сентября 2025, 11:16
Автор:
avatar

Недилько Ксения

За неделю на Днепропетровщине фиксируется рост больных COVID-19. Более 1300 новых случаев, среди них есть дети. В больницах сейчас более 160 пациентов, но летальных исходов нет. Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Он отметил, что выросло и количество больных ОРВИ – почти 8 тысяч. Треть больных – это дети, поэтому особенно важно следить за их здоровьем, подчеркнул Лукашук.

"Среди инфекционных заболеваний на прошлой неделе в Днепре зафиксирован случай ботулизма у взрослого мужчины.

Также в двух районах области обнаружили очаги бешенства среди животных. К медикам обратились пять человек, из них двое детей.

Еще зарегистрированы: туберкулез, болезнь Лайма, ветрянка, скарлатина, инфекционный мононуклеоз, педикулез, чесотка", – сообщил председатель облсовета.

По его словам, ситуация полностью контролируется.

"Берегите себя и обращайтесь к медикам! При первых симптомах ОРВИ обязательно сделайте тест на COVID-19", – подчеркнул Лукашук.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине почти вдвое возросла заболеваемость COVID-19 по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"Учитывая увеличение количества положительных результатов на определение вирусов SARS - CoV -2 среди исследований на респираторную группу инфекций по результатам работы учреждений здравоохранения Минздрава Украины, в ближайшие недели можно ожидать дальнейшего увеличения количества лиц с положительными результатами на COVID -19", — отмечают в Центре.



