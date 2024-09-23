Что известно о 12-летнем Максиме, погибшем от ракеты в Кривом Роге

Погибший от российской ракеты 12-летний Максим ждал брата из плена – защитника Мариуполя. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете, передает портал "Комментарии".

Погибший Максим из Кривого Рога

Ночью 21 сентября российские военные совершили ракетный обстрел Кривого Рога. В результате атаки погибли 12-летний Максим Шаульский и его бабушка Валентина.





"Знакомые говорят, что больше всего мальчик мечтал снова обнять своего брата Никиту, который сейчас находится в плену. Он оборонял Мариуполь и находится в неволе", – сообщили в горсовете Мариуполя.

Мальчик активно участвовал в акциях "Free Azov" в поддержку пленных защитников Мариуполя.

"Максим Шаульский – это ясное солнышко нашего большого сообщества-семейства, голубоглазый светлый ребенок, мальчик, который так мечтал обнять старшего брата, что третий год находится во вражеском плену", – написала знакомая семьb.

Сегодня в Кривом Роге объявлен день траура по погибшим в результате ракетной атаки врага 21 сентября.

Напомним, что в ночь на 21 сентября оккупанты атаковали ракетами жилые кварталы в центре города. По данным городского головы Кривого Рога Александра Вилкула, есть погибшие – мальчик 12 лет, пожилые женщины 77 и 79 лет. Одна из них была спасена из-под завалов дома, но умерла в автомобиле скорой. Ранения получили 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Они были доставлены в больницу, им предоставляется вся необходимая помощь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

22 сентября около 23 часов враг совершил авиаудары по Запорожью. Спасатели провели эвакуацию жителей поврежденных многоквартирных домов. Одна женщина была деблокирована из собственной квартиры. Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля и балкона одной из квартир на общей площади 10 кв.м. Проводились аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры. Что с ранеными – читайте по ссылке.