logo

BTC/USD

84340.11

ETH/USD

1593.17

LTC/USD

74.77

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Борис Филатов сообщил об обстреле Днепра: били по мэрии и центру города
commentss НОВОСТИ Все новости

Борис Филатов сообщил об обстреле Днепра: били по мэрии и центру города

В центре Днепра сейчас ужас: разбитые окна и воронки от прилетов

сегодня, 13:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Городской голова Днепра Борис Филатов прокомментировал последствия вчерашнего обстрела города, в результате которого произошли попадания в самом центре и погибли три человека.

Борис Филатов сообщил об обстреле Днепра: били по мэрии и центру города

Борис Филатов, мэр Днепра

"Только что завершил объезд городских локаций, на которые ночью пришелся очередной массированный удар россиян. Вернулся в мэрию, которая вчера также получила повреждения.

Мы все понимаем, что это был просто еще один террористический акт России и попытка еще раз запугать днепрян. Ибо ни одной военной цели нигде не было. Только жилые дома, кофейни, магазины, учебные заведения и культуры, в конце концов — муниципалитет", – рассказал Филатов.

Он сообщил, что горсовет будет работать и дальше, поэтому для ликвидации последствий российской атаки задействованы все коммунальные службы.

"Убираем мусор, общаемся с людьми и оформляем документы на восстановление.

Мы просчитываем необходимые суммы. Уже сейчас понятно, что нужно будет заменить более тысячи одних окон.

Да, справиться будет трудно. Ведь с каждым прилетом объемы только растут. Впрочем, Днепр обязательно со всем справится", – подчеркнул Борис Филатов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вражеская пропаганда распространяет ложь, будто российская армия нанесла удар по "местам дислокации ВСУ" в Днепре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

В действительности, как сообщили в ГСЧС Украины, в результате массированной атаки российских ударных дронов вечером 16 апреля в Днепре были повреждены жилые дома, студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия. Вражеская атака унесла жизни трех гражданских людей, среди которых один ребенок. Также известно о 28 раненых жителях города, в том числе четырех детей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости