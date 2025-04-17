Борис Филатов сообщил об обстреле Днепра: били по мэрии и центру города

Городской голова Днепра Борис Филатов прокомментировал последствия вчерашнего обстрела города, в результате которого произошли попадания в самом центре и погибли три человека.

Борис Филатов, мэр Днепра

"Только что завершил объезд городских локаций, на которые ночью пришелся очередной массированный удар россиян. Вернулся в мэрию, которая вчера также получила повреждения. Мы все понимаем, что это был просто еще один террористический акт России и попытка еще раз запугать днепрян. Ибо ни одной военной цели нигде не было. Только жилые дома, кофейни, магазины, учебные заведения и культуры, в конце концов — муниципалитет", – рассказал Филатов.

Он сообщил, что горсовет будет работать и дальше, поэтому для ликвидации последствий российской атаки задействованы все коммунальные службы.

"Убираем мусор, общаемся с людьми и оформляем документы на восстановление. Мы просчитываем необходимые суммы. Уже сейчас понятно, что нужно будет заменить более тысячи одних окон. Да, справиться будет трудно. Ведь с каждым прилетом объемы только растут. Впрочем, Днепр обязательно со всем справится", – подчеркнул Борис Филатов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вражеская пропаганда распространяет ложь, будто российская армия нанесла удар по "местам дислокации ВСУ" в Днепре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

В действительности, как сообщили в ГСЧС Украины, в результате массированной атаки российских ударных дронов вечером 16 апреля в Днепре были повреждены жилые дома, студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия. Вражеская атака унесла жизни трех гражданских людей, среди которых один ребенок. Также известно о 28 раненых жителях города, в том числе четырех детей.