Борис Филатов сообщил, что будет в Днепре с защитой после последнего массированного обстрела

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что защита города после последней массированной вражеской атаки будет усилена, о чем шла речь во время его встречи с командующим ОСУВ "Хортица" Михаилом Драпатым.

Михаил Драпатый и Борис Филатов

"После объезда всех локаций, где до сих пор идет ликвидация ночных обстрелов Днепра, встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" — командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаилом Драпатым.

Никаких подробностей не будет.

…

Но несколько тезисов все же озвучу.

Первый. Михаил Васильевич благодарен Днепру и всем его жителям за помощь войску.

Второе. Защита Днепра будет усилена.

Третье. Месть р*шист*м будет неотвратимой.

Доклад закончил.

Честь имею", – написал Филатов.

Напомним, что вечером 26 марта Днепр был под массированной атакой вражеских БПЛА .

В городе работало ПВО, местные жители слышали мощные взрывы. В результате атаки "Шахедов" по районам города произошли пожары в жилых застройках, изуродованы жилые дома, окна в квартирах горожан, автомобили во дворах.

"Из-за атаки дронов в Днепре произошло сразу несколько пожаров. Загорелись авто, объекты инфраструктуры. Все службы работают. Есть ли пострадавшие – выясняем", – написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Начальник Днепрова Сергей Лысак сообщил, что все пожары, возникшие в Днепре из-за атаки БпЛА, спасатели потушили. Пострадали три человека – 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем помощь была оказана на месте.

В городе изуродованы предприятия, образовательное и культурное заведения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковушек избиты, еще несколько – уничтожены. Зацепило и 2 грузовика. На местах работают все службы. Привлечены благотворители, издающие строительные материалы. Коммунальщики убирают территорию. Защитники неба уничтожили в области 6 БПЛА.