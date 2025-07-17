Адская ночь в Днепре: оккупанты убили человека, есть существенные разрушения

В ночь на среду, 17 июля, армия РФ совершила массированную атаку дронами по Днепру и области. В результате обстрела возникли масштабные пожары, разрушены промышленные объекты, а среди мирного населения есть раненые и погибший. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Силы ПВО уничтожили 22 вражеских БПЛА, однако часть беспилотников достигла целей. Особенно сильно пострадал областной центр – Днепр.

По данным Лысака, в городе погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Госпитализированные мужчины в возрасте 35, 37, 40 и 52 лет, трое из них находятся в тяжелом состоянии. 70-летнего пострадавшего отправили на амбулаторное лечение. В результате атаки занялось несколько объектов, в том числе промышленные предприятия.

Также под обстрел попали населенные пункты Днепровского района, включая Солонянскую и Слобожанскую общины. Здесь повреждены теплица и хозяйственная постройка.

В Никопольском районе враг применил FPV-дроны, РСЗО "Град" и сбросил боеприпасы с беспилотников. Пострадали город Никополь и Марганецкая община. Госпитализированы четыре человека — трое мужчин (31, 42, 65 лет) и 58-летняя женщина. Они находятся в состоянии средней тяжести. Еще один раненый – 21-летний парень – лечится дома. Из-за обстрелов загорелся автомобиль, поврежден частный дом и хозяйственное здание.

Кроме того, удары FPV-дронами фиксировали и по Межевской общине Синельниковского района, где пострадала местная инфраструктура.

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