Смертельний удар по Чорноморську: ворог поцілив по ринку (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Росіяни вдарили по Чорноморську: є жертви та поранені

14 листопада 2025, 11:20
Сьогодні зранку ворог цинічно атакував ударними дронами місцевий ринок у Чорноморську Одеської області. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За попередніми даними, двоє людей загинули, ще сім поранено, деякі у важкому стані. Інформація про постраждалих уточнюється.

Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби.

"Щирі співчуття рідним загиблих. Пораненим – одужання", – наголосив очільник області.

Інформація оновлюється.



