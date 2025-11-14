Сьогодні зранку ворог цинічно атакував ударними дронами місцевий ринок у Чорноморську Одеської області. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Смертельний удар по Чорноморську: ворог поцілив по ринку (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

За попередніми даними, двоє людей загинули, ще сім поранено, деякі у важкому стані. Інформація про постраждалих уточнюється.

Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби.

"Щирі співчуття рідним загиблих. Пораненим – одужання", – наголосив очільник області.

Інформація оновлюється.