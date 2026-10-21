Штурм ТЦК в Одесі: через затримання ухилянта агресивний натовп ромів закидав військкомат камінням

В Одесі затримали чоловіків, які закидали камінням будівлю ТЦК через примусову доставку військовозобов'язаного. Інцидент стався у Пересипському районі міста, де група осіб влаштувала протест біля воріт військкомату. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Фото, створене штучним інтелектом

Конфлікт спалахнув після того, як представники ТЦК доставили до адміністративної будівлі чоловіка, який тривалий час перебував у розшуку за ухилення від мобілізаційних заходів. Невдовзі під стінами установи згуртувався натовп його прибічників. У соціальних мережах поширюється інформація, що захищати ухилянта прийшли представники місцевої ромської громади.

"До воріт територіального центру комплектування прибула група людей", — повідомили в поліції, описуючи початок заворушень. Обурені громадяни діяли радикально: "Вони почали жбурляти каміння у двір та саму будівлю ТЦК".

Реакція силовиків була миттєвою. На місце події прибули додаткові сили поліції, які втихомирили натовп та затримали ініціаторів безладу.

"Двох найактивніших учасників події затримано в процесуальному порядку", — зазначили у відомстві, додавши, що всіх порушників наразі доправлено до відділку поліції.

За фактом інциденту слідчі розпочали розслідування за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Фігурантам загрожує серйозне покарання: від обмеження волі до п'яти років до тюремного ув'язнення на строк до чотирьох років.

Правоохоронці суворо закликають громадян утримуватися від подібних протиправних дій, не порушувати спокій у містах та пам'ятати про безпеку тих, хто перебуває поруч.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Кабінет Міністрів України вже цього тижня планує повністю завершити розробку та затвердити оновлені правила бронювання військовозобов'язаних працівників.