Одеська туристична компанія Каталан Тревел потрапила у скандал

Орлівка

За словами людей, під час проходження контролю прикордонники почали ретельно перевіряти всіх пасажирів та водіїв автобуса. У результаті перевірки у водіїв було виявлено заборонені речі, після чого їх затримали для допиту та надання пояснень.

Через це автобус із туристами залишається на кордоні вже понад 9 годин. Люди повідомляють, що не отримують жодної офіційної інформації від компанії Catalan Travel щодо подальших дій або вирішення ситуації. Пасажири намагалися зв’язатися з представниками компанії: телефонують, пишуть повідомлення у соціальних мережах, однак, за їхніми словами, відповіді не отримують. Деякі люди також стверджують, що після звернень їх блокують у соцмережах без будь-яких пояснень. Нових водіїв для продовження рейсу на місце не направлено, і станом на 22.30 ситуація залишається невирішеною, а туристи продовжують перебувати в автобусі.

У свою чергу водії пояснили, що п ричиною затримання стала велика сума валюти, яку вони перевозили.





