“Мертві душі” в ЗСУ: військове керівництво організувало шокуючу схему

Кречмаровская Наталия
В Одеській області викрили схему фіктивного оформлення людей на військову службу. Схема, як повідомили в Офісі генерального прокурора, діяла з 2022 року. Завдяки схемі розікрали понад 15 млн грн виплат військовим.
Військові. Ілюстративне фото
Слідство встановило, що у 2022–2025 роках військові посадові особи внесли до списків особового складу 19 осіб, які фактично службу не проходили.
Схему реалізовували командир військової частини, двоє його заступників, заступник командира батальйону – начальник штабу та командир роти.
Зазначають, що отримані кошти такі “військовослужбовці” передавали організаторам готівкою або переказували на банківські рахунки.
Дії військових, повідомили в Офісі генпрокурора, кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України:
зловживання владою або службовим становищем, вчинене організованою групою (ч.ч. 3,5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1,2 ст. 364 КК України);
організація складання та видача службовою особою завідомо неправдивих документів вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України);
пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй неправомірну вигоду (ч. 1 ст. 369 КК України);
пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України).
Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.
Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.