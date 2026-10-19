«Жодного сповіщення»: Росія знову вдарила балістикою по Києву без попередження від партнерів

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Недилько Ксения
Уранці 19 жовтня російські війська завдали чергового підступного удару балістичними ракетами по столиці України. Як стало відомо, українська сторона знову опинилася в інформаційному вакуумі з боку західних союзників, не отримавши критично важливих розвідувальних даних перед самим початком обстрілу.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Попри відсутність завчасних сигналів, які зазвичай допомагають підготувати системи ППО та дають цивільним мешканцям дорогоцінні хвилини на евакуацію, українські захисники неба вступили в бій із ракетами. Проте балістичний наліт усе ж призвів до руйнувань та жертв серед мирного населення.
Очільник міста також додав, що через падіння уламків та руйнування інфраструктури столичний метрополітен зазнав обмежень: дві станції підземки наразі тимчасово зачинені для пасажирів. На місцях прильотів продовжують ліквідовувати наслідки екстрені служби.
Крім того, відомо, що унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено наземну станцію
метрополітену, а також колії та кабельну мережу. Вранці рух поїздів розпочато
між станціями "Академмістечко" – "Дарниця" відповідно до
графіку.
Наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід. На місці працюють усі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену.