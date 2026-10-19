«Жодного сповіщення»: Росія знову вдарила балістикою по Києву без попередження від партнерів

Уранці 19 жовтня російські війська завдали чергового підступного удару балістичними ракетами по столиці України. Як стало відомо, українська сторона знову опинилася в інформаційному вакуумі з боку західних союзників, не отримавши критично важливих розвідувальних даних перед самим початком обстрілу.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Знову не було жодного попереднього сповіщення щодо балістичної атаки на Київ, що щойно сталася", — цитує журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфоглу свої поінформовані джерела в українських безпекових колах.

Попри відсутність завчасних сигналів, які зазвичай допомагають підготувати системи ППО та дають цивільним мешканцям дорогоцінні хвилини на евакуацію, українські захисники неба вступили в бій із ракетами. Проте балістичний наліт усе ж призвів до руйнувань та жертв серед мирного населення.

"Від початку доби в столиці постраждали загалом шестеро людей у трьох районах, загинула 21-річна дівчина", — офіційно уточнив поточні дані щодо цивільних жертв міський голова Києва Віталій Кличко.

Очільник міста також додав, що через падіння уламків та руйнування інфраструктури столичний метрополітен зазнав обмежень: дві станції підземки наразі тимчасово зачинені для пасажирів. На місцях прильотів продовжують ліквідовувати наслідки екстрені служби.

Крім того, відомо, що унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено наземну станцію метрополітену, а також колії та кабельну мережу. Вранці рух поїздів розпочато між станціями "Академмістечко" – "Дарниця" відповідно до графіку.

Наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід. На місці працюють усі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену.



