logo_ukra

BTC/USD

82782

ETH/USD

2433.34

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ «Жодного сповіщення»: Росія знову вдарила балістикою по Києву без попередження від партнерів
commentss НОВИНИ Всі новини

«Жодного сповіщення»: Росія знову вдарила балістикою по Києву без попередження від партнерів

Ракетний удар по столиці 19 жовтня: загинула молода дівчина, шестеро поранених, закриті станції метро

19 жовтня 2026, 09:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Уранці 19 жовтня російські війська завдали чергового підступного удару балістичними ракетами по столиці України. Як стало відомо, українська сторона знову опинилася в інформаційному вакуумі з боку західних союзників, не отримавши критично важливих розвідувальних даних перед самим початком обстрілу.

«Жодного сповіщення»: Росія знову вдарила балістикою по Києву без попередження від партнерів

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Знову не було жодного попереднього сповіщення щодо балістичної атаки на Київ, що щойно сталася", — цитує журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфоглу свої поінформовані джерела в українських безпекових колах.

Попри відсутність завчасних сигналів, які зазвичай допомагають підготувати системи ППО та дають цивільним мешканцям дорогоцінні хвилини на евакуацію, українські захисники неба вступили в бій із ракетами. Проте балістичний наліт усе ж призвів до руйнувань та жертв серед мирного населення.

"Від початку доби в столиці постраждали загалом шестеро людей у трьох районах, загинула 21-річна дівчина", — офіційно уточнив поточні дані щодо цивільних жертв міський голова Києва Віталій Кличко.

Очільник міста також додав, що через падіння уламків та руйнування інфраструктури столичний метрополітен зазнав обмежень: дві станції підземки наразі тимчасово зачинені для пасажирів. На місцях прильотів продовжують ліквідовувати наслідки екстрені служби.

Крім того, відомо, що унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено наземну станцію метрополітену, а також колії та кабельну мережу. Вранці рух поїздів розпочато між станціями "Академмістечко" – "Дарниця" відповідно до графіку.
Наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід. На місці працюють усі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини