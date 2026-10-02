«Ворог розносить Київ»: Віталій Кличко закликав зняти рожеві окуляри та озвучив рішення Ради оборони

Мер Києва Віталій Кличко провів екстрене засідання Ради оборони столиці за участю військового командування, представників СБУ, ДСНС та правоохоронних органів. Очільник міста констатував, що через безперервні цілеспрямовані удари російських окупантів по критичній інфраструктурі, логістиці та житловому сектору Київ опинився у вкрай складних умовах. Влада та силовики узгодили першочергові кроки для життєзабезпечення мегаполіса, зокрема щодо відновлення транспортного сполучення через Дніпро.

Віталій Кличко. Фото з відкритих джерел

Ударні хвилі ворожих обстрілів змушують столичні служби повністю перебудувати логіку управління містом. Мер закликав чиновників і силовиків відмовитися від гучних політичних гасел на користь відвертого діалогу з громадою про реальний стан справ.

"Зараз точно не час для популізму, потрібно ухвалювати виважені рішення й інформувати людей, чесно говорити про нинішні реалії", — наголосив міський голова Віталій Кличко, коментуючи підсумки засідання.

Він відверто змалював загрози, з якими стикнувся Київ:

"Столиця перебуває в дуже драматичній ситуації. І зробити вигляд, що зараз можна продовжувати жити як у мирний час, уже просто не вийде! Агресор свідомо руйнує місто: інфраструктуру, логістичні ланцюжки, житлові квартали, соціальну сферу, а тепер знову пішов нищити нашу енергетику".

Очільник столиці підкреслив, що муніципалітет робить усе можливе, аби втримати ситуацію під контролем. За його словами, пріоритети радикально змінилися:

"Ми всіма силами забезпечуємо функціонування міста під постійними руйнівними атаками, коли йдеться вже далеко не про звичний комфорт, а безпосередньо про безпеку та виживання".

Окрему увагу на засіданні приділили подоланню транспортного колапсу, спричиненого пошкодженнями переправ через Дніпро. Фахівці розробили комплексні пропозиції, які мають збалансувати заходи безпеки та гостру потребу у переміщенні пасажиропотоку між берегами.

"Рада оборони столиці детально розглянула питання про рух транспорту мостами через річку Дніпро", — повідомив мер Києва.

Віталій Кличко зазначив, що до розробки плану залучили широкий пул експертів:

"Ми заслухали військових, правоохоронців, представників ДСНС та комунальників. Усі вони надали свої пропозиції щодо безпеки, враховуючи при цьому необхідність логістичного сполучення між лівим та правим берегами. Наразі ці напрацювання ми передаємо центральним органам влади".

Крім того, чиновники обговорили відновлення роботи підземки, яка напередодні зазнала обмежень через ворожі нальоти.

"Ми окремо обговорили функціонування зеленої гілки метрополітену, — уточнив Кличко. — Метрополітен повністю готовий відновити рух поїздів через Південний міст під час жовтого рівня тривоги".

Утім, мер додав, що фінальне слово залишається за науковцями:

"Це станеться одразу після отримання офіційного експертного висновку щодо технічного стану споруди від профільних інститутів, до яких уже звернулося Міністерство інфраструктури".

Наприкінці свого звернення Віталій Кличко висловив упевненість, що столиця витримає цей удар, якщо суспільство зможе мобілізувати внутрішні сили.

"Київ вистоїть! Але тільки завдяки спільним зусиллям тих, хто про нього справді дбає. Потрібно по-дорослому долати виклики, а не в рожевих окулярах. Або ми об’єднаємося, як у лютому 2022 року, розуміючи загрозу для існування всієї держави, або іншого варіанту у нас просто немає", — резюмував очільник міста.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Раді закликали владу Києва піти у відставку.