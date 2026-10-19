Укриття з 2023 року досі не готові: нардеп розповів, як врятувати київські підстанції до зими

Будівництво захисних споруд на стратегічних енергетичних підстанціях, які забезпечують живленням Київ та Київську область, залишається незавершеним ще з 2023 року. Через суттєві затримки у графіках робіт значна частина високовольтного обладнання й досі залишається повністю відкритою для потенційних повітряних ударів ворога. Ситуація на деяких критично важливих вузлах є показовою: наприклад, на одній із ключових підстанцій із трьох необхідних магістральних трансформаторів реальний пасивний захист отримав лише один, тоді як інші два залишаються вразливими.

ТЕС-6 у Києві. Ілюстративне фото

"Частина об'єктів досі залишається незахищеною, — констатував народний депутат, член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк, коментуючи підсумки своїх інспекцій на об’єктах НЕК "Укренерго". — Депутат Нагорняк направив звернення прем'єру та підрядникам, щоб з'ясувати причини затримки й стан фінансування робіт".

Народний обранець вимагає від Кабінету Міністрів та виконавців детального звіту щодо розподілу виділених бюджетних коштів та термінів здачі фортифікацій під ключ. Водночас парламентар наголошує, що час для виправлення помилок та мінімізації зимових ризиків для споживачів усе ще є, якщо діяти максимально оперативно.

"До зими ще можна добудувати частину захисних споруд, — переконаний Нагорняк, пропонуючи паралельно впроваджувати комплексні інженерні рішення для стабілізації енергосистеми столичного регіону. — Підключити додаткову когенерацію та встановити генератори".

Наразі у профільному комітеті Верховної Ради очікують на офіційні роз'яснення від керівництва уряду та підрядних організацій щодо зриву технологічних термінів облаштування захисту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на п’ятому році війни у столиці розпочався процес встановлення захисних споруд безпосередньо біля точок очікування громадського транспорту.