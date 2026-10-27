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Удар по транспортній системі Києва: метро обмежило рух, один із ключових мостів закрили

Після нічного ракетного обстрілу 27 жовтня змінили роботу червоної та зеленої ліній метрополітену

27 жовтня 2026, 07:12
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Кравцев Сергей

У Києві після ракетного обстрілу в ніч проти 27 жовтня зафіксували пошкодження інфраструктури метрополітену та Південного мосту. Через наслідки атаки рух поїздів двома лініями метро обмежили, а переправу через Дніпро тимчасово закрили для транспорту в обох напрямках.

Удар по транспортній системі Києва: метро обмежило рух, один із ключових мостів закрили

Південний міст у Києві. Фото: із відкритих джерел

Про ситуацію повідомили мер столиці Віталій Кличко, міські військові та державні адміністрації, а також Патрульна поліція. Влада уточнила, що схема руху поїздів змінилася на червоній та зеленій лініях.

На червоній лінії склади курсують між станціями "Академмістечко" та "Лісова". Усі станції цієї ділянки відкриті для пасажирів, включаючи "Чернігівську" та "Лісову".

На зеленій лінії поїзди прямують між станціями "Сирець" та "Видубичі". Рух дільницею від "Осокорків" до "Червоного хутора" тимчасово припинено.

Щоб компенсувати обмеження та впоратися зі збільшенням пасажиропотоку, місто посилює роботу наземного громадського транспорту. На тимчасовому автобусному маршруті №1-М планують задіяти 15 одиниць рухомого складу.

Перекриття Південного мосту також вплинуло на роботу автобусів №22 та №91. Тепер їх рух організують через Дарницький міст.

На маршруті №22 кількість автобусів збільшують на чотири — всього на лінії працюватимуть 14 машин. Ще п'ять автобусів забезпечать рух короткою ділянкою від вулиці Тростянецької до станції метро "Либідська".

На маршруті № 91 також додадуть чотири автобуси. В результаті пасажирів обслуговуватимуть сім одиниць рухомого складу.

Мешканцям столиці необхідно враховувати зміни при плануванні поїздок, особливо при перетині Дніпра та пересадках між метро та наземним транспортом. Актуальна схема руху може змінюватись в залежності від ситуації та рішень міських служб.

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