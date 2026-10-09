Удар по школі на Київщині: чоловік дивом уцілів за секунди до вибуху (ВІДЕО)

Російські війська здійснили чергові цілеспрямовані атаки на освітню інфраструктуру Київської області, наразивши на смертельну небезпеку мирних мешканців та дітей. Зокрема, 8 жовтня під ударом опинився один із навчальних закладів у Бучанському районі. У соціальних мережах оперативно поширилося відео з камери спостереження, на якому зафіксовано, як місцевий житель перебував поруч із шкільною територією саме в ту мить, коли ворожий безпілотник почав стрімке пікірування. Чоловік продемонстрував миттєву реакцію і буквально за кілька секунд до вибуху встиг відбігти вбік від епіцентру влучання боєприпасу.

Скриншот з відео









Очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко оприлюднив деталі щодо масштабів руйнувань у Бучанській громаді та наголосив на важливості дотримання правил безпеки під час тривог.

"Внаслідок атаки пошкоджено вікна, спортивний та ігровий майданчики, — зазначив керівник КОВА, виокремивши головний позитивний чинник інциденту: — Найважливіше — у момент удару діти та вчителі були в укритті. На щастя, ніхто не постраждав".

Голова адміністрації також висловив глибоку вдячність педагогічним колективам регіону. За словами Ткаченка, він дякує кожному вчителю, який попри війну продовжує бути поруч із дітьми, працювати й навчати, адже це теж важлива частина нашої стійкості.

Окрім Бучанського, під обстрілом цього ж дня опинився і Фастівський район області. Там уламки знешкодженої повітряної цілі впали безпосередньо на подвір'я дитячого садка. Трагедії з-поміж вихованців вдалося уникнути лише тому, що малеча на той час уже розійшлася по домівках. Проте руйнування не минули без людських травм: поранення різного ступеня важкості дістали двоє співробітників установи — завгосп та сторож, яким наразі лікарі надають усю необхідну допомогу.

Керівник столичного регіону підкреслив, що регулярні обстріли цивільних об'єктів є системною та продуманою тактикою російського військового командування, а не технічними збоями зброї.

" Р осіяни знову воюють із школами, дітьми, мирними людьми, магазинами, складами із продуктами, — резюмував Тимур Ткаченко, давши жорстку оцінку діям окупантів. — Це не випадковість і не "помилка". Це їхній свідомий спосіб ведення війни. Вбивці й терористи. І кожна така атака лише вкотре це доводить".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора окупанти скинули на Краматорськ авіабомбу, унаслідок чого сталося влучання у два рейсових автобуси. Загинуло 32 людини, десятки поранено.