Удар по школі на Київщині: чоловік дивом уцілів за секунди до вибуху (ВІДЕО)

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Недилько Ксения
Російські війська здійснили чергові цілеспрямовані атаки на освітню інфраструктуру Київської області, наразивши на смертельну небезпеку мирних мешканців та дітей. Зокрема, 8 жовтня під ударом опинився один із навчальних закладів у Бучанському районі. У соціальних мережах оперативно поширилося відео з камери спостереження, на якому зафіксовано, як місцевий житель перебував поруч із шкільною територією саме в ту мить, коли ворожий безпілотник почав стрімке пікірування. Чоловік продемонстрував миттєву реакцію і буквально за кілька секунд до вибуху встиг відбігти вбік від епіцентру влучання боєприпасу.
Скриншот з відео
Очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко оприлюднив деталі щодо масштабів руйнувань у Бучанській громаді та наголосив на важливості дотримання правил безпеки під час тривог.
Голова адміністрації також висловив глибоку вдячність педагогічним колективам регіону. За словами Ткаченка, він дякує кожному вчителю, який попри війну продовжує бути поруч із дітьми, працювати й навчати, адже це теж важлива частина нашої стійкості.
Окрім Бучанського, під обстрілом цього ж дня опинився і Фастівський район області. Там уламки знешкодженої повітряної цілі впали безпосередньо на подвір'я дитячого садка. Трагедії з-поміж вихованців вдалося уникнути лише тому, що малеча на той час уже розійшлася по домівках. Проте руйнування не минули без людських травм: поранення різного ступеня важкості дістали двоє співробітників установи — завгосп та сторож, яким наразі лікарі надають усю необхідну допомогу.
Керівник столичного регіону підкреслив, що регулярні обстріли цивільних об'єктів є системною та продуманою тактикою російського військового командування, а не технічними збоями зброї.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора окупанти скинули на Краматорськ авіабомбу, унаслідок чого сталося влучання у два рейсових автобуси. Загинуло 32 людини, десятки поранено.