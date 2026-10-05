«У труху, коли збереться затор»: Російські Z-пабліки відкрито закликають до масового знищення киян на мостах

Російська пропагандистська машина офіційно перейшла до відкритих і не прихованих гасел про тотальне винищення цивільного населення України. На один із таких кричущих випадків звернув увагу відомий український військовий журналіст і головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов. Він продемонстрував скриншот публікації великого російського Z-каналу, який налічує понад 200 тисяч підписників.

Мости у Києві. Ілюстративне фото

За словами журналіста, дії окупантів та їхніх інформаційних ресурсів давно перетнули будь-які межі людяності.

"Російський Z-канал на 200К+ підписників прямо закликає до геноциду мирних українців", — наголошує Бутусов.

Приводом для сплеску агресії рашистів стала публікація кадрів ворожих атак на столичну інфраструктуру. На поширеному знімку зафіксовано момент вибуху на Північному мосту в Києві. Проте замість обговорення суто військових чи стратегічних аспектів, російські пропагандисти почали відверто мріяти про максимальні жертви серед мирних водіїв та пасажирів, які щодня користуються цією транспортною артерією.

Журналіст додає, що окупанти свідомо планують воєнні злочини великого масштабу. Він цитує слова з російського допису, де закликають бити по людях "всією пролетарською ненавистю":

"Усіх без розбору, створивши затор на київському мосту", — резюмує Бутусов сутність людожерського плану ворога.

У першоджерелі, яке опублікував Z-блогер під псевдонімом "Condottiero", прямо йдеться про намір дочекатися моменту, коли на вцілілому переїзді через Дніпро утвориться величезне скупчення цивільних автомобілів, щоб потім завдати удару і перетворити людей "в труху". Така риторика вкотре доводить, що головною ціллю російського терору є не військові об'єкти, а максимальне знищення українського народу та залякування мешканців столиці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що монітори попередили киян, що Росія планує нові удари по мостах та телевежі.