У Києві здають в оренду квартиру за 4 тисячі гривень: як виглядає (ФОТО)

У Києві з’явилося оголошення про оренду однокімнатної квартири за 4 тисячі гривень на місяць. Житло розташоване в Солом’янському районі на вулиці Донецькій, 7. Низька ціна пояснюється станом помешкання та відсутністю меблів.

Як виглядає найдешевша оренда квартири в Києві

Оренда квартири в Києві за 4 тисячі гривень

Квартира розташована на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку. Її загальна площа становить 31,7 квадратного метра, а кухня займає близько 6 квадратних метрів.

Як виглядає найдешевша оренда квартири в Києві

В оголошенні зазначено, що помешкання здається без меблів і потребує капітального ремонту. Однак власники наголошують, що майбутні орендарі зможуть облаштувати житло на власний смак.

На фотографіях видно повністю порожню квартиру. У кімнаті залишилися старі подерті шпалери та дерев’яний паркет. Балкон засклений, однак на його поверхнях помітні ділянки з облущеною фарбою та пошкодженнями.

Балкон в квартирі в Києві за 4 тисячі

Кухня також має мінімальне оснащення. На фото можна побачити лише газову плиту та мийку у брудному стані. Санвузол перебуває у стані, який потребує ретельного прибирання або ремонту.

Кухня в квартирі в Києві за 4 тисячі гривень

Оренда квартири в Києві за 4 тисячі гривень

Попри занедбаний стан квартири, окремою умовою оренди є проживання без домашніх тварин.

Судячи з опису, низька орендна плата пов’язана насамперед зі станом квартири та відсутністю меблів. Орендареві доведеться самостійно облаштовувати житло та вкладатися в його приведення до комфортного стану.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Києві продають одну з найменших квартир столиці площею лише 12 кв. м.