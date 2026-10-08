У Києві здають в оренду квартиру за 4 тисячі гривень: як виглядає (ФОТО)

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Slava Kot
У Києві з’явилося оголошення про оренду однокімнатної квартири за 4 тисячі гривень на місяць. Житло розташоване в Солом’янському районі на вулиці Донецькій, 7. Низька ціна пояснюється станом помешкання та відсутністю меблів.
Як виглядає найдешевша оренда квартири в Києві
Квартира розташована на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку. Її загальна площа становить 31,7 квадратного метра, а кухня займає близько 6 квадратних метрів.
Як виглядає найдешевша оренда квартири в Києві
В оголошенні зазначено, що помешкання здається без меблів і потребує капітального ремонту. Однак власники наголошують, що майбутні орендарі зможуть облаштувати житло на власний смак.
На фотографіях видно повністю порожню квартиру. У кімнаті залишилися старі подерті шпалери та дерев’яний паркет. Балкон засклений, однак на його поверхнях помітні ділянки з облущеною фарбою та пошкодженнями.
Балкон в квартирі в Києві за 4 тисячі
Кухня також має мінімальне оснащення. На фото можна побачити лише газову плиту та мийку у брудному стані. Санвузол перебуває у стані, який потребує ретельного прибирання або ремонту.
Кухня в квартирі в Києві за 4 тисячі гривень
Оренда квартири в Києві за 4 тисячі гривень
Попри занедбаний стан квартири, окремою умовою оренди є проживання без домашніх тварин.
Судячи з опису, низька орендна плата пов’язана насамперед зі станом квартири та відсутністю меблів. Орендареві доведеться самостійно облаштовувати житло та вкладатися в його приведення до комфортного стану.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Києві продають одну з найменших квартир столиці площею лише 12 кв. м.