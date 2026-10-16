У Києві взялися за Московську браму: який історичний об'єкт хочуть перейменувати

У Києві зареєстрували електронну петицію з вимогою перейменувати Московську браму XVIII століття, розташовану на території Києво-Печерської лаври. Документ опубліковано на сайті Київської міської державної адміністрації за номером 14562.

Києво-Печерська лавра. Фото: з відкритих джерел

Автор ініціативи Костянтин Досичов закликає Департамент охорони культурної спадщини КМДА підготувати відповідне подання до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Йдеться про спорудження за адресою вулиця Івана Мазепи (Лаврська), 23. Згідно із запропонованим механізмом, об'єкт спочатку необхідно внести до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, після чого можна буде готувати урядовий акт про перейменування.

В обґрунтуванні ініціативи автор посилається на закон №3005-IX від 27 липня 2023 року "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії".

Таким чином, ініціатива стосується не лише зміни історичної назви, а й запуску офіційної процедури, яка передбачає участь профільних органів охорони культурної спадщини та центральної влади.

При цьому реєстрація петиції сама по собі не означає, що Московська брама вже перейменована. Для подальшого розгляду необхідно виконати встановлену вимогу щодо кількості голосів.

Згідно з інформацією, вказаною на момент публікації, до завершення збору підписів залишався 51 день. Щоб Київська міська рада розглянула електронну петицію, вона має набрати 6000 голосів у встановлений термін.

Якщо необхідну підтримку вдасться зібрати, міська влада має розглянути звернення та визначити подальші кроки в рамках чинного законодавства.

Поки що ж питання про нову назву однієї з історичних споруд Києво-Печерської лаври залишається на стадії громадської ініціативи. Остаточне рішення залежатиме від результатів голосування та подальших дій компетентних органів.

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