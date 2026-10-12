У Києві пролунали вибухи до тривоги: з'явилися нові деталі атаки РФ балістикою

Увечері 12 жовтня в Києві пролунала серія вибухів ще до оголошення повітряної тривоги. Згодом Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку столиці. За словами міського голови Віталія Кличка, ракета влучила в об’єкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі.

Вибухи в Києві. Фото ілюстративне

Віталій Кличко повідомив, що екстрені служби вирушили на місце влучання після удару РФ. Мер також закликав киян залишатися в укриттях. На момент появи перших повідомлень подробиці щодо наслідків атаки та можливих постраждалих не були відомі.

Чому повітряну тривогу оголосили з запізненням

За повідомленнями моніторингових каналів, вибухи в столиці пролунали до сигналу повітряної тривоги, а попереджень про пуски перед атакою не надходило. Офіційних пояснень щодо причин затримки оповіщення на той момент не було.

Радник президента України Сергій Бескрестнов "Флеш" зазначив, що це не перший випадок, коли розвідувальні служби партнерів не фіксують запуск російських ракет.

"Друзі, це вже не вперше, коли запуск С-400 не фіксується розвідувальними службами наших партнерів. Є певні нюанси. Не варто робити висновки передчасно", — заявив "Флеш".

Нагадаємо, що медіа повідомляли про погрози адміністрації президента США Дональда Трампа обмежити обмін розвідданими та постачання зброї через програму PURL, якщо Україна не припинить удари по російських нафтопереробних заводах. Однак, наразі немає підтверджень, що можливі зміни в обміні розвідданими спричинили запізніле оголошення тривоги в Києві.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Києві російський дрон ударив по 25-поверховому будинку на Осокорках.