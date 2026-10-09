«Сьогодні йдеться про виживання»: Віталій Кличко порадив киянам виїхати з міста

Через суттєве збільшення інтенсивності російських повітряних ударів столиця України опинилася у критичних умовах. Міський голова Києва Віталій Кличко рекомендував мешканцям, які мають таку технічну змогу, перечекати найважчий період за межами мегаполісу. Про це очільник громади заявив у розлогому інтерв'ю міжнародній агенції AFP.

Віталій Кличко. Фото: з відкритих джерел

Мер детально описав щоденні виклики, з якими стикаються кияни через безперервні обстріли та руйнування інфраструктури.

"Щодня надходять нові повідомлення про зруйновані будівлі, поранених або загиблих людей, адже обстріли нашого міста посилюються, — констатував Віталій Кличко, закликаючи людей подбати про власну безпеку. — Сьогодні йдеться про виживання".

Саме тому очільник столиці порадив містянам, які мають родичів чи близьких друзів у приватних будинках або в інших регіонах за межами Києва, розглянути варіант тимчасового переїзду туди. Водночас він чітко підкреслив, що про жодну примусову чи загальну евакуацію всього населення наразі не йдеться. За словами мера, залишити мегаполіс повністю порожнім і просто віддати його на поталу ворогу — це саме той сценарій, якого так палко прагне Володимир Путін.

Паралельно з цим міські служби у посиленому режимі готуються до викликів зимового періоду. У Києві активно розгортають дублюючі системи теплопостачання, створюють стратегічні резерви палива, продуктів харчування та питної води. Попри це, Кличко відверто попередив: якщо система протиповітряної оборони не зможе повністю нівелювати ворожі нальоти, навіть найретельніша підготовка комунальників не гарантує уникнення негативного сценарію.

Найбільші побоювання у керівництва міста викликають потенційні пошкодження водогінних мереж, адже тривала зупинка водопостачання здатна спровокувати серйозну гуманітарну кризу. Наслідки дефіциту генерації відчутні вже зараз — через раптові знеструмлення в енергосистемі "Київпастранс" змушений був оперативно коригувати роботу комунального парку.

Наразі рух деяких тролейбусних та трамвайних маршрутів тимчасово заблоковано або обмежено в Оболонському, Подільському та Святошинському районах міста.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Києві плачевна ситуація з укриттями.