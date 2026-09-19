Смерть інфраструктури чи живий щит: як влада Києва адаптує столицю до нескінченних тривог

Постійні дронові атаки та нескінченні повітряні тривоги змусили столицю перейти у кардинально новий режим існування. Спроби адаптувати життєдіяльність мегаполісу до воєнних загроз стають викликом для влади Києва, яка шукає компроміс між безпекою та економічним колапсом.

Повітряна тривога. Фото: із відкритих джерел

Про нову безпекову концепцію, роботу міського транспорту та бізнесу розповів журналістам BIHUS Info заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Одним із ключових кроків стало введення "жовтого" рівня загрози. Це дало можливість комерційним закладам, ТРЦ і супермаркетам продовжувати роботу за умови облаштування безпекових просторів або наявності чіткої навігації до укриттів. Для облаштування укриттів бізнесу дається 3 місяці. Якщо ж оголошується "червоний" рівень, відвідувачі мусять негайно прямувати до стаціонарних сховищ.

Суттєвих змін зазнала і транспортна система. У період "жовтої" тривоги "зелена" гілка метро продовжує рух, беручи на себе основне навантаження. Натомість відкрита ділянка "червоної" гілки залишається заблокованою. У КМДА пояснюють: зупинка потяга під відкритим небом та високою напругою створить загрозу критичного рівня для життя пасажирів, звідки евакуація практично неможлива [09:08]. Щоб компенсувати цей прогалин, у столиці курсують додаткові автобусні маршрути між берегами Дніпра.

Щодо комунального транспорту, то його рух під час тривоги є колегіальним рішенням Ради оборони міста. Це звільняє водіїв від особистої кримінальної відповідальності у разі надзвичайних подій, а також забігає скупченню натовпу на зупинках.

Попри труднощі, столиця готується й до закупівлі близько 50 мобільних укриттів, перша партія з яких з’явиться на ключових транспортних хабах протягом двох місяців

Також "Коментарі" писали – у столиці триває масштабна підготовка освітньої інфраструктури до викликів воєнного стану, зокрема через активне забезпечення шкіл та садочків захисними спорудами. У відповідь на інформаційний запит інтернет-порталу "Коментарі" директор Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян оприлюднила актуальні дані щодо готовності наявних сховищ та планів будівництва нових об'єктів цивільного захисту.



