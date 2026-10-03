Росія взялася за мости Києва: з якою новою загрозою зіткнулася столиця

Росія різко посилила удари по транспортній інфраструктурі Києва. За останні дні під російські атаки потрапили кілька мостів через Дніпро, що призвело до масштабних обмежень руху в столиці.

Міст через Київ. Фото: з відкритих джерел

3 жовтня російський удар пошкодив Північний міст. За словами мера Києва Віталія Кличка, пошкоджено дорожнє покриття та тролейбусні кабелі, через що рух переправою призупинили. Про загиблих чи постраждалих не повідомлялося.

Це сталося після серії атак на інші київські мости. Напередодні через удари частково або повністю обмежували рух одразу на трьох із шести автомобільних мостів через Дніпро.

Для Києва це особливо чутливий напрямок. Значна частина населення живе на лівому березі Дніпра, тоді як чимало робочих місць, державних установ та підприємств розташовані на правому. Тому тривалі обмеження на мостах можуть суттєво вплинути на щоденне пересування мешканців і міську логістику.

Українські та західні медіа розглядають удари по мостах як частину ширшої кампанії РФ проти критичної інфраструктури. Паралельно російські війська атакують енергетичні об’єкти, склади, дата-центри, промислові підприємства та інші елементи міської інфраструктури.

Водночас повне знищення великих мостів є складним завданням: масивні бетонні конструкції потребують значної кількості влучань. Однак навіть пошкодження окремих елементів можуть змусити владу надовго обмежити рух із міркувань безпеки.

Таким чином, російські удари створюють для столиці не лише безпосередню військову, а й серйозну транспортну та цивільну проблему.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ранок 3 жовтня у Києві розпочався з повітряної тривоги та вибухів. Близько 06:38 влада оголосила попередження через загрозу ударних безпілотників, а приблизно через 20 хвилин стало відомо про влучення в Північний міст. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.



