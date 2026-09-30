Після обстрілу Київ затягнуло димом: рятувальники звернулися з важливим закликом до киян

Після нічних обстрілів у Києві вранці спостерігається густий туман. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій пояснили, що незвичайне явище пов'язане із залишками диму та сажі, що піднялися в атмосферу після попередніх атак.

Дим у Києві. Фото: ДСНС

За інформацією рятувальників, наразі у столиці практично відсутній вітер. Через це повітря погано перемішується, а забруднюючі частки залишаються у нижніх шарах атмосфери. Додатковим чинником став антициклон, який тимчасово сприяє нагромадженню цих домішок біля землі.

"У Києві спостерігається густий туман… Це наслідки попередніх обстрілів. Залишки диму та сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово притискає їх до землі", — повідомили у ДСНС.

Рятувальники наголосили, що ситуація має поступово змінитися після посилення вітру та появи сонця. Повітряні маси почнуть перемішуватися, завдяки чому туман і частинки, що накопичилися, будуть розсіюватися.

До цього моменту жителям столиці рекомендують бути обережними. Зокрема, рятувальники радять закрити вікна та кватирки та тимчасово відмовитися від провітрювання приміщень.

Особливо актуальною є рекомендація для мешканців Подолу, Лук'янівки, Шевченківського району та Борщагівки, де наслідки забруднення повітря можуть відчуватися сильнішими.

У ДСНС фактично пов'язують нинішній стан повітря не із звичайним ранковим туманом, а із поєднанням наслідків нічних обстрілів та погодних умов. За відсутності вітру димові та інші частки можуть довше затримуватись біля землі.

Очікується, що зі зміною погодних умов видимість покращає. Після того, як вітер посилиться і сонячний прогрів стане активнішим, туман повинен поступово розвіятись.

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