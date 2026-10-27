Обстріл Києва: балістика пошкодила Південний міст, Кличко показав перші фото

У ніч на 27 жовтня столиця України зазнала чергового масованого обстрілу з боку російських військ. Під прицілом ворожої балістики опинилася критична транспортна інфраструктура міста, зокрема було зафіксовано щонайменше три влучання у Південний міст.

Наслідки обстрілу Києва. Фото: Віталій Кличко

"На Південному мосту фахівці оцінюють ступінь пошкоджень", — повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

За його словами, внаслідок вибухів серйозних руйнувань зазнали конструкції переходу та дорожнє покриття, через що проїзд естакадою наразі повністю заблокований для автотранспорту.

Удар також безпосередньо вплинув на логістику підземки. Через пошкодження об'єктів метрополітену на мостовому переході залізничники були змушені тимчасово зупинити рух поїздів на зеленій лінії між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір".

"Місто додало кількість автобусів, щоб посилити маршрути наземного транспорту", — запевнив мер столиці, зазначивши, що ці заходи мають компенсувати розірване сполучення між лівим та правим берегами.

Водночас на червоній гілці підземки рух вдалося повністю відновити від "Академмістечка" до "Лісової". Комунальники працювали всю ніч, аби ліквідувати наслідки вечірніх прильотів, які пошкодили ділянку між "Дарницею" і "Чернігівською" та вестибюлі "Лісової".

Паралельно ліквідацією наслідків масштабних руйнувань в інших районах міста займалися підрозділи ДСНС. Рятувальники повідомили, що вночі в Оболонському районі виникли дві пожежі в нежитлових будівлях, які вдалося оперативно загасити; там травмовано двох людей.

Водночас у Деснянському районі ще з вечора 26 жовтня зафіксовано пошкодження корпусу університету, гуртожитків, житлових будинків, трьох автівок та часткове руйнування нежитлової споруди. Загалом, за оновленими даними ДСНС, унаслідок ворожих аток на столицю загинула одна людина, а кількість поранених зросла до 15 осіб.