Новий удар по Південному мосту та багатоповерхівці: що відомо про атаку на Київ

Російські війська вкотре атакували столицю України в ніч проти 2 жовтня. Одним із об'єктів, яким зафіксовано попадання, став Південний міст. Про нову атаку повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Удар по Південному мосту. Фото: з відкритих джерел

"Знову влучення в Південний міст. Екстрені служби прямують на місце", — написали у київській мерії, коментуючи наслідки нічної атаки.

Південний міст вже зазнавав ударів вдень та ввечері 1 жовтня. Внаслідок попередніх влучень, за даними міської влади, було пошкоджено елементи конструкції споруди, включаючи опору, дорожнє полотно та захисну огорожу метрополітену. Рух метро та наземного транспорту через міст тимчасово обмежували.

Нова атака відбулася за кілька годин після цих ударів.

Крім того, наслідки зафіксовано в інших районах Києва. У Голосіївському районі уламки впали на відкриту територію. В результаті було пошкоджено вікна нежитлової будівлі та кілька автомобілів. За попередніми даними, там обійшлося без пожежі та постраждалих.

Пізніше КМВА повідомило ще один пошкоджений об'єкт. У Дарницькому районі внаслідок російської атаки постраждав 25-поверховий житловий будинок. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Таким чином, нічна атака торкнулася як транспортної інфраструктури столиці, так і житлової забудови. Екстрені служби працюють на місцях влучень, спеціалісти продовжують встановлювати повний масштаб ушкоджень.

Ситуація залишається на контролі міської влади. Дані про наслідки атаки можуть оновлюватися в міру надходження інформації.

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