logo_ukra

BTC/USD

85491

ETH/USD

2718.68

USD/UAH

44.83

EUR/UAH

50.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ Новий удар по Південному мосту та багатоповерхівці: що відомо про атаку на Київ
commentss НОВИНИ Всі новини

Новий удар по Південному мосту та багатоповерхівці: що відомо про атаку на Київ

Російські війська в ніч проти 2 жовтня знову атакували Київ. Під ударом опинився Південний міст, а у Дарницькому районі пошкоджено висотний житловий будинок.

2 жовтня 2026, 07:08
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські війська вкотре атакували столицю України в ніч проти 2 жовтня. Одним із об'єктів, яким зафіксовано попадання, став Південний міст. Про нову атаку повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Новий удар по Південному мосту та багатоповерхівці: що відомо про атаку на Київ

Удар по Південному мосту. Фото: з відкритих джерел

"Знову влучення в Південний міст. Екстрені служби прямують на місце", — написали у київській мерії, коментуючи наслідки нічної атаки.

Південний міст вже зазнавав ударів вдень та ввечері 1 жовтня. Внаслідок попередніх влучень, за даними міської влади, було пошкоджено елементи конструкції споруди, включаючи опору, дорожнє полотно та захисну огорожу метрополітену. Рух метро та наземного транспорту через міст тимчасово обмежували.

Нова атака відбулася за кілька годин після цих ударів.

Крім того, наслідки зафіксовано в інших районах Києва. У Голосіївському районі уламки впали на відкриту територію. В результаті було пошкоджено вікна нежитлової будівлі та кілька автомобілів. За попередніми даними, там обійшлося без пожежі та постраждалих.

Пізніше КМВА повідомило ще один пошкоджений об'єкт. У Дарницькому районі внаслідок російської атаки постраждав 25-поверховий житловий будинок. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Таким чином, нічна атака торкнулася як транспортної інфраструктури столиці, так і житлової забудови. Екстрені служби працюють на місцях влучень, спеціалісти продовжують встановлювати повний масштаб ушкоджень.

Ситуація залишається на контролі міської влади. Дані про наслідки атаки можуть оновлюватися в міру надходження інформації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — цілеспрямований терор мостів: окупанти вдарили "Шахедом" Південним мостом у Києві.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини