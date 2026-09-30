Нічна атака на Київщину стала трагедією: з-під завалів дістали дитину, ще одна загинула

У ніч на 30 вересня Київська область зазнала чергової ракетно-дронової атаки. Внаслідок удару загинула дитина, ще троє людей отримали травми. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Удар по Київській області. Фото: ДСНС

За його словами, найважчі наслідки зафіксовано у Вишгороді. Рятувальники витягли з-під завалів зруйнованого приватного будинку трьох людей. Серед них була дитина із гострою стресовою реакцією. Чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка травму ноги. Потерпілим надають медичну допомогу.

Пізніше рятувальники виявили під завалами тіло ще однієї дитини. На момент повідомлення продовжувалися роботи щодо його розблокування.

"Це страшна трагедія. Щирі співчуття рідним та близьким дитини", — заявив Ткаченко.

У Вишгородському районі внаслідок атаки було зруйновано та пошкоджено приватні будинки. Виникли пожежі у житловому будинку та гаражах, також пошкоджено скління одного з будинків.

Наслідки удару зафіксували і у Бучанському районі. Там пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів та два складські приміщення. На одному з об'єктів виникла пожежа.

Крім того, пошкодження після нічної атаки виявлено на об'єктах інфраструктури у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.

На місцях подій працюють рятувальники, медики та інші профільні служби. Фахівці продовжують розбирати завали, ліквідувати наслідки влучень та фіксувати масштаби руйнувань.

Інформація про наслідки атаки може уточнюватися в міру завершення рятувальних робіт та обстеження пошкоджених об'єктів.

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