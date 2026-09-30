На Заході дізналися про план Путіна щодо Києва: чого він хоче домогтися до настання зими

Росія може посилювати кампанію ударів по Києву одночасно із спробами дестабілізувати життя української столиці. Про це пише The Economist із посиланням на двох високопоставлених українських чиновників.

Удари по Києву. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, йдеться не лише про традиційні удари по енергетичній інфраструктурі. Серед потенційних цілей чиновники називають центри обробки даних та об'єкти, пов'язані з повсякденним життям міста. За їхньою оцінкою, пік кампанії може припасти на листопад.

Удари по цифровій інфраструктурі вже фіксуються. Внаслідок російських атак у вересні перебої з інтернетом торкнулися близько 100 тисяч домогосподарств у Києві та області. Російське Міноборони заявляло, що метою були об'єкти, пов'язані з військовою інфраструктурою.

Водночас, як зазначає The Economist, зберігається загроза ударів по енергетичній, водопостачальній та каналізаційній системах. Особливе занепокоєння українських чиновників викликають балістичні ракети, перехоплювати які значно складніше.

Ще одним фактором стали нові реактивні безпілотники. Вони здатні рухатися значно швидше за традиційні ударні БПЛА, що скорочує час на їх виявлення та знищення. Останніми днями подібні апарати неодноразово застосовувалися під час масштабних атак.

Російські удари вже призводили до загибелі мирних жителів та пошкодження цивільної інфраструктури в Києві та його околицях. Зокрема, 28 вересня атаки торкнулися будівлі Національної академії наук України та інших об'єктів столиці.

Українські представники також попереджають про можливе поєднання ракетно-дронових атак із гібридними операціями – від інформаційного тиску до спроб посилити внутрішню нестабільність.

При цьому The Economist відзначає й інший бік ситуації: попередній досвід показує, що одними бомбардуваннями досягти капітуляції України не вдалося. Київ готується до складного періоду, одночасно продовжуючи зміцнювати ППО та розвивати власні засоби перехоплення.

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