Люди вистрибують з вікон: у центрі Києва «прильот» у будівлю Національної академії наук (ОНОВЛЕНО)

Російські окупаційні війська здійснили черговий цілеспрямований наліт на історичний та науковий центр української столиці, застосувавши для обходу систем протиповітряної оборони високошвидкісні модифікації безпілотників. Вибух, який пролунав у Шевченківському районі, спричинив серйозні руйнування та поставив під загрозу життя десятків людей.

Наслідки обстрілу Києва. Фото: соцмережі

Мер Києва Віталій Кличко оперативно поінформував громаду про екстрену ситуацію в місті та розгортання рятувальної місії.

"У Шевченківському районі, в середмісті столиці, падіння БпЛА на нежитлову будівлю, — терміново звернувся до киян міський голова у своїх офіційних соцмережах одразу після перших доповідей чергових служб. Оцінюючи рівень небезпеки в зоні ураження, очільник столиці додав: — Зафіксовано пожежу. Усі екстрені служби прямують на місце".

Ситуація на місці влучання ускладнювалася високою швидкістю поширення вогню дерев'яними перекриттями старовинної споруди Національної академії наук. На оприлюднених відеозаписах зафіксовано драматичні моменти, коли люди опинилися відрізаними від основних виходів щільним токсичним димом і були змушені евакуюватися через віконні прорізи верхніх поверхів.



Голова районної адміністрації Олександр Сазанович повідомив, що на місці удару вже працюють екстрені служби. Кількість загиблих і травмованих уточнюють. Людей просять не наближатися до місця події та не заважати роботі служб.

ОНОВЛЕНО: Віталій Кличко о 14:36: "За інформацією на цей час, в історичному центрі Києва, в нежитловій будівлі, куди влучив ворожий БпЛА, одна жінка загинула. Троє людей постраждали. Їх медики госпіталізували".





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