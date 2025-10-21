Люди стали заручниками провалу влади: експерт розкритикував підготовку до зими

Попри постійні удари РФ по енергетичній інфраструктурі, багато українських міст — включно з Києвом та Черніговом — виявилися неготовими до тривалих знеструмлень. Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "Новини.LIVE".

Фото: з відкритих джерел

За його словами, після атак дронів-камікадзе на ключові трансформаторні підстанції в окремих регіонах повністю зникала електрика. Причина — вразлива енергосистема, що лишилася ще з радянських часів.

"Влучання шахедами цих трансформаторів повністю знеструмлює подачу в ту чи іншу частину області", — пояснив Попенко.

Однак, за його словами, ще більш тривожною стала ситуація з водопостачанням у разі знеструмлення. Він наголосив, що в столиці та Чернігові водоканали не забезпечені резервним живленням, попри наявність переданих Україні генераторів.

"Чому водоканали не готові до відключень? Чому, коли в Києві зникло світло, деякі райони сиділи по півдоби без води? Це питання до місцевої влади", — заявив він.

Попенко стверджує, що дефіциту обладнання немає, і теоретично генераторів вистачає, щоб забезпечити стабільну роботу каналізаційних і насосних станцій навіть за умов відсутності електропостачання.

"Я, чесно, не розумію, чому в містах, де проблеми з енергетикою, водоканали досі не отримали генератори першочергово", — зазначив експерт.

Особливо різко він звернувся до влади Чернігова, яка, за його словами, мала два роки на підготовку до повторних атак, але не спромоглася забезпечити резервне живлення для критичної інфраструктури.

Водночас Попенко навів приклади менших міст з обмеженим бюджетом, які вже встигли встановити генератори для стабільної подачі води в разі блекаутів.

"Чому цього не зробили у столиці чи в Чернігові — залишається відкритим питанням", — підсумував він.

До слова, 20 жовтня Чернігівська область зазнала чергового ракетного удару. Внаслідок атаки північна частина регіону, включаючи обласний центр, залишилася без електрики та водопостачання.

Як вже писали "Коментарі", колишній головнокомандувач ЗСУ та чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний виступив із гострим застереженням щодо масштабів і наслідків російської агресії.