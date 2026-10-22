Київ пережив нову масовану атаку: столиця у руїнах, багато постраждалих

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 22 жовтня постраждали 15 осіб, у тому числі двоє 15-річних підлітків. Вісім поранених госпіталізували до міських лікарень, решті медичну допомогу надали на місці. Про це повідомила міська влада.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів зафіксували одразу у кількох районах столиці. У Печерському районі пошкоджено будівлю станції швидкої медичної допомоги та шість автомобілів екстреної служби. Серед медиків постраждалих немає. У Святошинському районі після удару спалахнула будівля ресторану.

Одним із найбільш серйозних наслідків атаки стало пошкодження Південного мосту, включаючи частину розташованої на ньому інфраструктури метрополітену. Через це рух автомобілів із правого на лівий берег Дніпра обмежили.

Роботу зеленої лінії метро також довелося змінити. Потяги курсують на двох окремих ділянках: між станціями "Сирець" та "Видубичі", а також між "Осокорками" та "Червоним хутором". Пасажирам слід зважати на можливе збільшення інтервалів руху. Обстеження пошкоджених об'єктів та ремонтні роботи продовжать після відбою повітряної тривоги.

Атака відбувалася кількома хвилями. Увечері 21 жовтня у Києві пролунали вибухи після удару балістичними ракетами, а потім російські війська знову випускали ракети містом.

Удари стали черговим випробуванням системи протиповітряної оборони столиці. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що США постачають Україні лише 12 ракет Patriot на місяць. За його словами, нестача боєприпасів ускладнює захист від балістичних атак.

Попередній масований удар по Києву стався у ніч проти 19 жовтня. Тоді загинула одна людина, а уламки пошкодили станцію метро.

Нова атака призвела не лише до поранень мирних жителів та пошкодження будівель, а й до перебоїв у транспортному сполученні столиці. Відновлення руху залежатиме від результатів обстеження мосту та метрополітену.

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