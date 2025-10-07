logo_ukra

Фатальні наслідки будуть миттєво: Кличка рознесли за ідею з укриттями Києва
commentss НОВИНИ Всі новини

Фатальні наслідки будуть миттєво: Кличка рознесли за ідею з укриттями Києва

Мобільні укриття встановлюватимуть у місцях без стаціонарних сховищ. Однак ці тимчасові конструкції не можуть убезпечити від прямого ракетного удару.

7 жовтня 2025, 14:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Мобільні захисні споруди у Києві призначені для тимчасового укриття населення у місцях, де відсутні стаціонарні сховища. Проте, як зазначає експерт з безпеки Ігор Молодан у коментарі для "Київ24", їх можливості обмежені.

Фатальні наслідки будуть миттєво: Кличка рознесли за ідею з укриттями Києва

Фото: з відкритих джерел

"Ці укриття розраховані на перебування до чотирьох годин. Вони забезпечують базовий захист від уламків і вибухової хвилі, яка також може мати значну руйнівну силу", — розповів фахівець. 

За словами Молодана, мобільні укриття здатні витримати наслідки удару БпЛА, якщо вибух стається на відстані кількох метрів. У разі падіння ракети — щонайменше за 20–40 метрів від споруди. Пряме влучання — фатальне для конструкції.

Також експерт наголосив, що мова йде про так звані первинні укриття — у них часто немає ані лавок, ані санітарних умов. Вмістимість — від 6 до 20 осіб. Відповідно до норм, передбачено по 0,6 кв. м площі на одну людину.

"Ці споруди не призначені для тривалого перебування. Через чотири години люди мають переміститися у більш безпечні умови, але що робити далі — питання, яке ще не врегульовано", — додав Молодан. 

Такі укриття планують розміщувати виключно в тих зонах, де немає стаціонарних сховищ. Зараз їхній стандарт затверджений на державному рівні, а процес закупівлі більше не супроводжується кримінальними справами.

Як вже писали "Коментарі", депутати Сейму Литви звинуватили колишню федеральну канцлерку Німеччини Ангелу Меркель у підтримці російського диктатора Володимира Путіна. За їхніми словами, її заява про те, що Балтійські країни та Польща сприяли розриву відносин між Європою та Росією, на руку Кремлю.  



