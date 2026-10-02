Ціни на таксі пробили стелю: рух між берегами Києва заблоковано через транспортний колапс

Столиця України потерпає від потужного транспортного колапсу після масованих пошкоджень мостових переправ. У ранкові години пік лівобережні райони Києва опинилися у фактичній автомобільній ізоляції, що спровокувало рекордне зростання вартості поїздок у популярних сервісах пасажирських перевезень. Водночас міська влада намагається стабілізувати ситуацію, екстрено перенаправляючи маршрути громадського транспорту та задіюючи альтернативні шляхи сполучення між берегами.

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"Космічні" тарифи в умовах повної блокади

Ранковий поспіх перетворився для тисяч киян на справжнє випробування, коли більшість звичних автомобільних маршрутів через Дніпро виявилися закритими або суттєво обмеженими. Ситуацією миттєво скористалися агрегатори таксі, які через надвисокий попит та багатогодинні затори підняли ціни до астрономічних показників.

"У Києві ціни на послуги таксі стали просто космічними", — повідомляють журналісти столичних ЗМІ, описуючи обурення містян у соціальних мережах.

За словами очевидців, які намагалися дістатися на роботу чи навчання, вартість звичайного проїзду перетворилася на розкіш:

"Щоб зараз доїхати з л івого на п равий берег, людям доводиться викладати зі своєї кишені від 1600 гривень і навіть більше".

Зміна автобусних маршрутів та Дарницький міст на порятунок

Аби хоч трохи розвантажити заблоковані напрямки та допомогти людям, які не мають змоги скористатися приватними автомобілями чи дорогим таксі, до врегулювання ситуації підключилися комунальні служби. Київська міська державна адміністрація оперативно скоригувала рух пасажирських автобусів, частково відкривши проїзд однією з переправ.

"Тим часом рух мостом Патона у напрямку правого берега нарешті змогли відновити автобуси за маршрутами №№ 51, 55, 115, а також 118-Д", — повідомили в пресслужбі КМДА, звітуючи про перші кроки з відновлення логістики.

Проте повністю повернутися до звичного режиму місту наразі не вдається, адже зворотний шлях потребує значного об'їзду.

"Щодо пасажиропотоку у зворотному напрямку, то рух на лівий берег наразі організовано виключно через Дарницький міст", — резюмували у столичній адміністрації.

Попри всі зусилля міських служб, у Києві з самого ранку продовжує спостерігатися масштабний транспортний колапс через кілометрові затори, які паралізували ключові розв'язки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міноборони РФ цинічно пояснило мету ударів по Південному мосту в Києві.