logo_ukra

BTC/USD

81610

ETH/USD

2398.75

USD/UAH

45.05

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ «Це панікерство і допомога Путіну»: Кличка розкритикували через заклики евакуюватися з Києва
commentss НОВИНИ Всі новини

«Це панікерство і допомога Путіну»: Кличка розкритикували через заклики евакуюватися з Києва

Скандал у столиці: Максим Бахматов назвав поради Кличка залишати місто провалом підготовки до криз

22 жовтня 2026, 15:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов виступив із різкою критикою на адресу міського голови Києва Віталія Кличка через його заяви щодо можливої евакуації мешканців у разі погіршення ситуації.

«Це панікерство і допомога Путіну»: Кличка розкритикували через заклики евакуюватися з Києва

Віталій Кличко. Фото з відкритих джерел

На думку очільника району, подібні рекомендації з боку керівництва міста є неприпустимими та грають на руку ворогу.

"Заклики Кличка виїжджати з Києва — це допомагати Путіну перемогти", — емоційно підкреслив посадовець.

Під час виступу в ефірі програми "Київський час" він наголосив, що столична адміністрація мала абсолютно всі необхідні важелі та кошти, аби завчасно підготувати мегаполіс до будь-яких форс-мажорів, проте не зуміла реалізувати цей потенціал.

Бахматов переконаний, що пропонувати людям залишати свої домівки замість реального вирішення комунальних проблем — це розписка у власній безпорадності.

"Коли людина все контролює, має гігантський бюджет, нічого не зробила і каже тікати — це точно не ефективне керування столицею України. Це панікерство і допомога Путіну", — відверто заявив голова Деснянської РДА.

Керівник району також звернув увагу на серйозні розбіжності між запевненнями мерії та реальною ситуацією на місцях. Він звинуватив команду мера у поширенні суперечливих звітів про нібито повну готовність до надзвичайних ситуацій. На підтвердження своїх слів чиновник навів конкретний приклад бездіяльності міських служб, нагадавши громадськості про тривалу відсутність водопостачання, з якою тривалий час довелося боротися мешканцям Деснянського району.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що київський міський голова Віталій Кличко виступив з трибуни Верховної Ради України, куди його запросили презентувати стан підготовки столиці до зимового періоду, та звинувачив центральну владу у фінансовому блокуванні міського господарства й політичному тиску на самоврядування.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини