«Це панікерство і допомога Путіну»: Кличка розкритикували через заклики евакуюватися з Києва

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов виступив із різкою критикою на адресу міського голови Києва Віталія Кличка через його заяви щодо можливої евакуації мешканців у разі погіршення ситуації.

Віталій Кличко. Фото з відкритих джерел

На думку очільника району, подібні рекомендації з боку керівництва міста є неприпустимими та грають на руку ворогу.

"Заклики Кличка виїжджати з Києва — це допомагати Путіну перемогти", — емоційно підкреслив посадовець.

Під час виступу в ефірі програми "Київський час" він наголосив, що столична адміністрація мала абсолютно всі необхідні важелі та кошти, аби завчасно підготувати мегаполіс до будь-яких форс-мажорів, проте не зуміла реалізувати цей потенціал.

Бахматов переконаний, що пропонувати людям залишати свої домівки замість реального вирішення комунальних проблем — це розписка у власній безпорадності.

"Коли людина все контролює, має гігантський бюджет, нічого не зробила і каже тікати — це точно не ефективне керування столицею України. Це панікерство і допомога Путіну", — відверто заявив голова Деснянської РДА.

Керівник району також звернув увагу на серйозні розбіжності між запевненнями мерії та реальною ситуацією на місцях. Він звинуватив команду мера у поширенні суперечливих звітів про нібито повну готовність до надзвичайних ситуацій. На підтвердження своїх слів чиновник навів конкретний приклад бездіяльності міських служб, нагадавши громадськості про тривалу відсутність водопостачання, з якою тривалий час довелося боротися мешканцям Деснянського району.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що київський міський голова Віталій Кличко виступив з трибуни Верховної Ради України, куди його запросили презентувати стан підготовки столиці до зимового періоду, та звинувачив центральну владу у фінансовому блокуванні міського господарства й політичному тиску на самоврядування.