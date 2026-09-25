Атака БпЛА на Київ: ворожий дрон влучив в офісну будівлю, загиблі лежать прямо на землі (ОНОВЛЕНО)

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Недилько Ксения
Сьогодні вдень російські окупаційні війська здійснили чергову терористичну атаку на столицю України за допомогою безпілотних літальних апаратів. Ворожий дрон поцілив в офісну будівлю, розташовану у Солом'янському районі міста. Про перші наслідки влучання повідомив мер Києва Віталій Кличко, зазначивши, що удар призвів до серйозних руйнувань цивільної інфраструктури та поранень людей.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Міський голова запевнив, що всі рятувальні загони негайно вирушили до епіцентру події. Проте згодом ситуація на місці трагедії виявилася значно складнішою, а кількість жертв ворожого нальоту зросла.
Очільник міста додав, що станом на 15:03 усі екстрені та медичні служби продовжують активно працювати на майданчику для ліквідації загоряння та надання допомоги постраждалим, а вся інформація щодо масштабів руйнувань і кількості жертв оперативно уточнюється.
ОНОВЛЕНО: Віталій Кличко о 15:35: "Уже четверо загиблих внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю в Соломʼянському районі. Серед семи постраждалих — одна дитина. Пожежу на парковці біля офісного центру ліквідували".
Віталій Кличко о 15:38:
"Загалом 25 вересня в
столиці, внаслідок атак ворога, постраждали 27 мешканців міста. Загинули 5
людей".
Віталій Кличко о 15:51: "Внаслідок атаки ворога пошкоджений іще один медзаклад столиці. В Соломʼянському районі.
Трьох людей, які перебували неподалік від медзакладу, госпіталізували. В тому числі — одну дитину".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські терористичні війська вранці 25 вересня
здійснили чергову атаку на Київ. Один із ударних безпілотників влучив у
багатоповерховий будинок у Печерському районі столиці. Внаслідок удару є
загиблий та постраждалі.