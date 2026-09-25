Атака БпЛА на Київ: ворожий дрон влучив в офісну будівлю, загиблі лежать прямо на землі (ОНОВЛЕНО)

Сьогодні вдень російські окупаційні війська здійснили чергову терористичну атаку на столицю України за допомогою безпілотних літальних апаратів. Ворожий дрон поцілив в офісну будівлю, розташовану у Солом'янському районі міста. Про перші наслідки влучання повідомив мер Києва Віталій Кличко, зазначивши, що удар призвів до серйозних руйнувань цивільної інфраструктури та поранень людей.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Внаслідок атаки баражуючого боєприпасу зафіксовано пошкодження фасадних конструкцій офісного центру, — поінформував Віталій Кличко о 14:43, коли з'явилися перші дані про інцидент. — Крім того, у будівлі вибуховою хвилею масово вибило вікна. За первинними відомостями, серед цивільних є постраждалі".

Міський голова запевнив, що всі рятувальні загони негайно вирушили до епіцентру події. Проте згодом ситуація на місці трагедії виявилася значно складнішою, а кількість жертв ворожого нальоту зросла.





"На прилеглій до бізнес-центру автомобільній парковці, яка опинилася в зоні вибуху, спалахнули транспортні засоби, — деталізував мер столиці за 20 хвилин після першого повідомлення. — Рятувальники виявили тіла трьох загиблих громадян. Також на цю хвилину відомо про сімох поранених людей".

Очільник міста додав, що станом на 15:03 усі екстрені та медичні служби продовжують активно працювати на майданчику для ліквідації загоряння та надання допомоги постраждалим, а вся інформація щодо масштабів руйнувань і кількості жертв оперативно уточнюється.

ОНОВЛЕНО: Віталій Кличко о 15:35: "Уже четверо загиблих внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю в Соломʼянському районі. Серед семи постраждалих — одна дитина. Пожежу на парковці біля офісного центру ліквідували".

Віталій Кличко о 15:38: "Загалом 25 вересня в столиці, внаслідок атак ворога, постраждали 27 мешканців міста. Загинули 5 людей".

Віталій Кличко о 15:51: "Внаслідок атаки ворога пошкоджений іще один медзаклад столиці. В Соломʼянському районі.

Трьох людей, які перебували неподалік від медзакладу, госпіталізували. В тому числі — одну дитину".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські терористичні війська вранці 25 вересня здійснили чергову атаку на Київ. Один із ударних безпілотників влучив у багатоповерховий будинок у Печерському районі столиці. Внаслідок удару є загиблий та постраждалі.



