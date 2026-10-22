Ворожий удар по ринку на Харківщині: є загиблі та багато поранених цивільних (ОНОВЛЕНО)

Російські окупаційні війська здійснили черговий терористичний акт проти мирного населення Харківської області, завдавши цілеспрямованого удару по цивільній інфраструктурі. Під ворожий вогонь потрапив місцевий ринок у місті Лозова. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Напад було здійснено у час, коли на торговельному майданчику перебувало багато людей, що призвело до значної кількості жертв.

"На цю хвилину, за попередніми даними, відомо про двох загиблих людей, — зазначає очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, описуючи перші наслідки ворожої атаки. — Ще 11 постраждалих".

На території ринку, де пролунали вибухи, наразі триває масштабна пошуково-рятувальна операція. До ліквідації наслідків обстрілу залучено всі профільні відомства регіону.

"На місці працюють медики, підрозділи ДСНС, правоохоронці", — підкреслює керівник області, розповідаючи про роботу на локації.

Пізніше він повідомив, що кількість поранених збільшилася.

"До 17 людей зросла кількість постраждалих від російського удару в Лозовій. Усім допомагають бригади медиків. На місці триває ліквідація наслідків". – наголосив очільник області.

Поліція та криміналісти фіксують наслідки чергового воєнного злочину армії РФ, інформація щодо масштабів руйнувань та остаточної кількості постраждалих продовжує оновлюватися.

ОНОВЛЕНО: Олег Синєгубов о 13:46: "За уточненою інформацією, в Лозовій загинули 50-річна та 60-річна жінки. Найщиріші співчуття рідним та близьким.

Ще 34 людини зазнали поранень різного ступеня важкості. Всім надається необхідна медична допомога. Рятувальні роботи на місці ворожого обстрілу тривають".