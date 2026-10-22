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Ворожий удар по ринку на Харківщині: є загиблі та багато поранених цивільних (ОНОВЛЕНО)

Трагедія на Харківщині: росіяни обстріляли людний ринок, на місці працюють екстрені служби

22 жовтня 2026, 14:05
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Недилько Ксения

Російські окупаційні війська здійснили черговий терористичний акт проти мирного населення Харківської області, завдавши цілеспрямованого удару по цивільній інфраструктурі. Під ворожий вогонь потрапив місцевий ринок у місті Лозова. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ворожий удар по ринку на Харківщині: є загиблі та багато поранених цивільних (ОНОВЛЕНО)

Ілюстративне фото

Напад було здійснено у час, коли на торговельному майданчику перебувало багато людей, що призвело до значної кількості жертв.

"На цю хвилину, за попередніми даними, відомо про двох загиблих людей, — зазначає очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, описуючи перші наслідки ворожої атаки. — Ще 11 постраждалих".

На території ринку, де пролунали вибухи, наразі триває масштабна пошуково-рятувальна операція. До ліквідації наслідків обстрілу залучено всі профільні відомства регіону.

"На місці працюють медики, підрозділи ДСНС, правоохоронці", — підкреслює керівник області, розповідаючи про роботу на локації.

Пізніше він повідомив, що кількість поранених збільшилася.

"До 17 людей зросла кількість постраждалих від російського удару в Лозовій. Усім допомагають бригади медиків. На місці триває ліквідація наслідків". – наголосив очільник області.

Поліція та криміналісти фіксують наслідки чергового воєнного злочину армії РФ, інформація щодо масштабів руйнувань та остаточної кількості постраждалих продовжує оновлюватися.

ОНОВЛЕНО: Олег Синєгубов о 13:46: "За уточненою інформацією, в Лозовій загинули 50-річна та 60-річна жінки. Найщиріші співчуття рідним та близьким.

Ще 34 людини зазнали поранень різного ступеня важкості. Всім надається необхідна медична допомога. Рятувальні роботи на місці ворожого обстрілу тривають".

Ворожий удар по ринку на Харківщині: є загиблі та багато поранених цивільних (ОНОВЛЕНО) - фото 2
Ворожий удар по ринку на Харківщині: є загиблі та багато поранених цивільних (ОНОВЛЕНО) - фото 2
Ворожий удар по ринку на Харківщині: є загиблі та багато поранених цивільних (ОНОВЛЕНО) - фото 2
Ворожий удар по ринку на Харківщині: є загиблі та багато поранених цивільних (ОНОВЛЕНО) - фото 2



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