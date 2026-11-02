Ворог скинув керовані бомби: палає багатоповерхівка, відомо про перших жертв (ОНОВЛЕНО)

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Російська армія завдала чергового жорстокого удару по Харківщині, застосувавши керовані авіаційні бомби. Під ворожим вогнем опинилося місто Ізюм, де зафіксовано руйнування цивільних об'єктів.
Наслідки удару по Ізюму. Фото: ОВА
"Ворог атакував Ізюм керованими авіабомбами, — оперативно повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. — Попередньо, є влучання у чотириповерховий житловий будинок, горять автомобілі". Окрім цього, за словами посадовця, спалахнула пожежа і в місцевому поштовому відділенні.
Невдовзі після перших повідомлень з міста надійшли трагічні новини про жертви серед мирного населення.
"Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу в Ізюмі", — поінформував керівник ОВА, додавши, що травми та поранення отримали ще декілька цивільних громадян.
Наразі на місці влучань розгорнуто масштабну рятувальну операцію.
"Постраждали щонайменше троє людей, — підкреслив Олег Синєгубов, коментуючи поточну ситуацію у місті. — Їм надається необхідна медична допомога. На місці працюють усі екстрені служби".
Фахівці продовжують розбирати завали та ліквідовувати наслідки займань, інформація щодо масштабів руйнувань продовжує оновлюватися.
ОНОВЛЕНО: Олег Синєгубов о 10:56: "На фото — наслідки ворожого обстрілу в Ізюмі сьогодні вранці. Близько 9.00 окупанти вдарили по місту кількома керованими авіабомбами. Під атакою знову опинилася цивільна інфраструктура.
Наразі відомо про одну загиблу людину. Щирі співчуття рідним і близьким. Постраждали, попередньо, 8 людей, серед яких 11-річний хлопчик. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.
На цей час зафіксували влучання у 5-поверховий багатоквартирний житловий будинок, де внаслідок удару зруйновано з 1 по 3 поверхи. Ще одне влучання – у 4-поверховий житловий будинок.
Також у місті пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків, 2 магазини, 6 автомобілів. Огляд території триває.
Продовжується ліквідація наслідків атаки. На місці в посиленому режимі працюють усі екстрені служби".