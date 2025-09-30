Вибухи у Харкові: що відомо про “прильоти”

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Росія 30 вересня завдала удару по Харкову.
Обстріл Харкова. Фото портал "Коментарі"
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав удару “молнією” по Київському району.
У Повітряних силах ЗС України повідомляли про загрозу застосування ворогом БПЛА.
Станом на 15:00 повідомляли про рух групи БпЛА в Харківській області курсом у Дніпропетровську область.
Станом на 15:10 повідомляли про нову групу БпЛА в Харківській області, яка рухалася південно-західним курсом.
Новина доповнюється…