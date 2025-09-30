logo_ukra

Вибухи у Харкові: що відомо про "прильоти"
commentss НОВИНИ Всі новини

Вибухи у Харкові: що відомо про “прильоти”

Харківський міський голова Ігор Терехов про наслідки удару по Харкову

30 вересня 2025, 15:34
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росія 30 вересня завдала удару по Харкову. 

Вибухи у Харкові: що відомо про “прильоти”

Обстріл Харкова. Фото портал "Коментарі"

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав удару “молнією” по Київському району.

“Подробиці уточнюємо”, — зазначив мер Харкова. 

У Повітряних силах ЗС України повідомляли про загрозу застосування ворогом БПЛА. 

Станом на 15:00 повідомляли про рух групи БпЛА в Харківській області курсом у Дніпропетровську область.

Станом на 15:10 повідомляли про нову групу БпЛА в Харківській області, яка рухалася південно-західним курсом.

Новина доповнюється…




