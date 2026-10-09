«Утрачено майже все»: харківський бренд одягу розповів про загибель колег через атаку КАБів

Російський повітряний терор продовжує нищити цивільний бізнес та забирати життя мирних українців. Стали відомі трагічні деталі нещодавнього ворожого обстрілу Харкова, під час якого один із ударів припав безпосередньо на виробничі потужності відомого українського бренду одягу MANGELO. Унаслідок прямого влучання у швейний цех загинули люди, а значна кількість співробітників зазнали важких поранень.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Компанія лише днями змогла вийти на зв'язок, оскільки під час атаки було повністю знищено комунікаційне обладнання. У своїй офіційній заяві представники бренду повідомили, що під вогнем опинилися люди, які забезпечували роботу підприємства.

"Удар припав безпосередньо на цех, — розповідають у MANGELO, описуючи перші хвилини після катастрофи. — Серед постраждалих — працівники виробництва та керівництво".

Наразі більша частина команди перебуває під наглядом медиків у лікарнях міста. Крім непоправних людських втрат, підприємство зазнало колосальних матеріальних збитків: вибухом та подальшою пожежею ліквідовано технічну базу та готову продукцію. За словами адміністрації MANGELO, на виробництві втрачено майже все. Точний масштаб руйнувань, суму збитків та залишковий стан приміщень фахівці компанії ще продовжують оцінювати.

Через надзвичайну ситуацію бренд змушений тимчасово переглянути графік взаємодії з покупцями, оскільки логістичні процеси повністю заблоковані.

"Через удар частину замовлень не встигли відправити, а повернення коштів затримуються", — відверто констатує керівництво торгової марки.

Водночас у компанії запевнили, що виконають усі зобов'язання, які фізично будуть можливими, а за решту невідвантажених товарів обов'язково повернуть гроші. Клієнтів та партнерів закликають проявити розуміння і дати команді трохи часу, щоб подбати про поранених на лікарняних ліжках та оговтатися після втрати колег.

Нагадаємо, що цей підступний обстріл Харкова відбувся 5 жовтня, коли російська армія випустила по місту три керовані авіабомби (КАБ). Тоді руйнувань зазнали житловий будинок та швейне підприємство в одному з районів. Як повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, загалом та атака забрала життя шістьох мешканців міста, а понад 30 людей дістали поранення різного ступеня важкості.