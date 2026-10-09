Ракетний удар по мосту: Міноборони РФ показали, як знищили чергову переправу в Україні

Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило звіт про чергову атаку на логістичну інфраструктуру Харківської області. Російське військове командування підтвердило нанесення точкового ракетного удару на Куп'янському напрямку, де метою окупантів стало руйнування транспортного сполучення.

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За інформацією відомства загарбників, під прицілом опинилася важлива інженерна споруда у прифронтовій зоні.

"Російські війська завдали ракетного удару по мосту через річку Оскол в районі села Петрівка", — звітують у пресслужбі ворога.

Окупанти цинічно порівняли знищення української інфраструктури з міським благоустроєм, натякаючи на свої наміри повністю ізолювати правий та лівий береги річки в районі бойових дій.





"Розведення мостів триває, — з іронією зазначають у повідомленні Міноборони РФ, додаючи інформацію про географію своїх дій: — Тепер за Куп'янськом".

Подібні дії загарбників спрямовані на те, щоб ускладнити логістику Сил оборони України та цивільного населення на Куп'янському відрізку фронту, де ворог уже тривалий час намагається проводити наступальні операції та систематично знищує будь-які переправи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська поки що не намагаються заводити піхотні групи безпосередньо до кордону Чернігівської області, проте на Сумському та Харківському напрямках такі дії продовжуються. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Демченко виділив Шосткинський та Конотопський райони Сумської області, а також Юнаківську громаду. Саме тут українські сили продовжують спостерігати активність противника та спроби тиску на оборонні позиції. Ще складніше, за словами представника ДПСУ, ситуація складається на Харківщині. Зокрема, у Вовчанській громаді російські підрозділи практично щодня роблять спроби розширити підконтрольну територію.