Комбінований удар по Харкову: окупанти атакували медзаклад балістикою та КАБами, є поранені

У ніч на 3 листопада російські війська здійснили жорстокий комбінований наліт на Харків, застосувавши різні типи озброєння. Серія потужних вибухів пролунала в місті близько 03:20 після того, як загарбники запустили швидкісні ракети та керовані бомби.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Харків під комбінованим ударом балістики та КАБів — будьте обережні!" — терміново звернувся до містян о 03:23 міський голова Ігор Терехов. Загроза змусила жителів негайно шукати безпечні укриття.

Згодом стало відомо, що однією з головних цілей ворога став цивільний об'єкт гуманітарної сфери. О 03:46 мер уточнив напрямок ворожого прильоту:

"Одне з влучань сталося по медичному закладу у Немишлянському районі".

На місце події одразу вирушили екстрені та медичні служби для розбору завалів і порятунку людей.

Внаслідок атаки будівля лікарні зазнала серйозних руйнувань, а серед персоналу чи пацієнтів з'явилися перші жертви.

"Внаслідок удару по медзакладу — є четверо постраждалих, — поінформував о 04:05 Ігор Терехов, додавши, що масштаби руйнувань цивільного об'єкта є значними: — Сама будівля сильно постраждала".

Наразі рятувальні роботи тривають, а точна інформація про стан поранених та загальні наслідки нічного обстрілу встановлюється.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 3 листопада російська армія здійснила масовану атаку із застосуванням балістичного озброєння на Дніпропетровську область. Починаючи з третьої години ранку, жителі обласного центру та навколишніх районів здригалися від серії надзвичайно потужних вибухів.

Удар припав на об'єкти життєзабезпечення регіону, що підтвердили в обласній адміністрації. "Росіяни завдали ударів по обʼєктах критичної інфраструктури у Дніпрі та Криворізькому районі", — оперативно поінформував о 4:09 голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.