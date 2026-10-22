Індивідуальне опалення для виживання взимку: Харків просить уряд спростити правила відключення від тепломереж

Харківська міська рада ініціює масштабні зміни на загальнодержавному рівні щодо правил забезпечення житла теплом під час війни. Депутати підготували офіційне звернення до Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України з вимогою реформувати Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та гарячого водопостачання у багатоповерхівках.

Ігор Терехов. Фото з відкритих джерел

Відповідний документ міські обранці підтримали під час позачергового сесійного засідання, що відбулося 21 жовтня.

Головна мета ініціативи — надати мешканцям прифронтових міст легальну можливість самостійно дбати про обігрів власних домівок. Насамперед це стосується регіонів, де ведуться бойові дії або існує така загроза. Якщо централізоване теплопостачання тривалий час технічно неможливо відновити через руйнування, люди повинні мати законне право перейти на автономні системи, якщо для цього є відповідні технічні умови.

Очільник Харкова вказав на те, що чинні бюрократичні обмеження вже давно стали критичною перепоною для громадян.

"Роками це питання не вирішується на державному рівні, — констатує міський голова Ігор Терехов, роз'яснюючи позицію мерії. — Наша чітка позиція полягає в тому, що люди, які мають бажання та фінансову спроможність змонтувати у своїх квартирах індивідуальне опалення, повинні мати повне право це зробити. Тож на законодавчому рівні потрібно ухвалити рішення про дозвіл громадянам на такі дії".

Наразі діюче законодавство дозволяє від'єднати окрему квартиру від загальної тепломережі лише за умови, що щонайменше половина житлових приміщень у конкретному будинку вже офіційно відмовилася від центральних послуг. Проте харківські депутати акцентують, що в реаліях воєнного стану подібні ліміти є застарілими та небезпечними для життя людей.

У тексті звернення наголошується, що руйнування інфраструктури змушують шукати гнучкі інженерні підходи для проходження опалювального сезону.

"Стан інфраструктури, зокрема, на прифронтових чи постраждалих територіях, де мережі зруйновані або централізоване теплопостачання відновлене частково, або його взагалі неможливо повернути до ладу, вимагає термінових рішень, — йдеться у зверненні депутатського корпусу Харкова. — Якщо існує реальна загроза тривалого припинення теплопостачання внаслідок інших форс-мажорних обставин, люди повинні мати змогу скористатися альтернативними рішеннями для виживання взимку, включно з правом влаштування системи індивідуального теплопостачання".

У міськраді сподіваються на швидку реакцію профільного міністерства, оскільки спрощення процедури дозволить тисячам родин убезпечити себе від замерзання у разі нових ударів по критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українцям варто заздалегідь готуватися до можливих перебоїв з електроенергією, опаленням і водопостачанням узимку 2026–2027 років. Наслідки холодного сезону залежатимуть від стану енергосистеми, температури повітря та тривалості відключень.