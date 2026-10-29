Удар по вокзалу в Дніпрі: російський дрон атакував електричку із пасажирами, багато загиблих (ОНОВЛЕНО)

Російські окупаційні війська здійснили жорстокий терористичний акт у Дніпрі, цілеспрямовано вдаривши по залізничному вузлу в момент перебування там пасажирського транспорту. Обстріл призвів до великої кількості жертв та поранених серед цивільного населення.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Ворожа атака була спрямована на транспортний об'єкт у розпал його роботи. Як повідомили в АТ "Укрзалізниця", "ворог завдав удару реактивним БПЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі". За інформацією залізничників, епіцентром вибуху стала зона посадки пасажирів:

"Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро — Запоріжжя".

У відомстві з прикрістю додали, що "попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Є загиблі та поранені".

Перші офіційні дані про масштаби руйнувань та постраждалих оприлюднив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог атакував обʼєкт транспортної інфраструктури у Дніпрі", — початково зазначив керівник ДніпрОВА, підтвердивши наявність травмованих.

Згодом цифри жертв стрімко зросли до катастрофічних.

"13 людей загинули через атаку росіян на Дніпро. Дістали поранень щонайменше пʼятеро. Медики надають усім необхідну допомогу", — констатував Ганжа, запевнивши, що на місці події оперативно розгорнули роботу всі рятувальні, медичні та правоохоронні служби.

На страшні події емоційно відреагував міський голова Дніпра Борис Філатов, який закликав суспільство та колег не ховатися за сухими формулюваннями офіційних звітів, а відкрито говорити про злочини агресора.

"В Дніпрі трагедія. Дрон по цивільному електропотягу. Багато людей загинуло. Купа поранених", — описав жахливу картину мер.

Очільник міста різко розкритикував використання розмитих фраз у медіапросторі під час подібних трагедій.

"Колеги, благаю, закінчуйте писати дебільну маячню про "ураження обʼєктів інфраструктури" та "деталі зʼясовуємо". Це — геноцидальна війна", — наголосив Борис Філатов.

Він закликав медійників та посадовців знайти в собі сили дивитися правді в очі:

"Майте мужність називати речі своїми іменами, а не писати по дебільним "методичкам". Жах:((".

Наразі ліквідація наслідків ворожого нальоту триває, пораненим надається екстрена хірургічна та психологічна допомога.

ОНОВЛЕНО: Олександр Ганжа о 12:20: "До 10 зросла кількість поранених через ворожу атаку на Дніпро. Троє людей госпіталізовані у важкому стані. Серед них – 11-річний хлопчик. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу".

Генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергій Риженко: "Шестеро людей у вкрай важкому стані, у поранених десятки ран на тілі від уламків. З них четверо людей вже оперують, ще двох намагаються стабілізувати для оперативного втручання".

Інформація оновлюється.