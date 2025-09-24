У Тік-Ток завірусилося відео з Дніпра, на якому жінки у яхт-клубі "Січ" ловили одного з гусей, які там вільно ходять, за допомогою ковдри, щоб влаштувати фотосесію.

У Дніпрі ловили гусака, щоб зробити з ним фотосесію (ВІДЕО)

Птах був врешті решт спійманий, і доставлений до фотостудії. Чи було це узгоджено з власниками гусака, а також чи вважається така поведінка, як жорстоке поводження з тваринами, виданню "Наше місто" розповіли в поліції та самому яхт-клубі.

Президент яхт-клубу "Січ" В’ячеслав Дідик розповів журналістам, що з гусаком, який опинився в епіцентрі скандалу через зйомки в фотосесії, наразі все добре. Його цілим і здоровим повернули в яхт-клуб. Відповідне відео навіть є і на сторінці жінок, які брали птаха для фотосесії.

"Гусака ніхто не крав. Наразі з ним все добре. Спокійно гуляє по території. Всі б так жили, як птахи у нас. Їм уже по 15 років, завжди нагодовані, їх ніхто не ображає", – відзначив В’ячеслав Дідик.

Речниця Дніпровського управління поліції Аліна Стадник розповіла, що стосовно цієї ситуації зафіксовано повідомлення від громадянки про те, що птаху міг бути нанесений стрес внаслідок людських дій. Інформація перевіряється.

На ситуацію вже звернули увагу зоозахисні організації. Зокрема, UAnimals та "Кожна Тварина".

