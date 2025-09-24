logo_ukra

BTC/USD

113488

ETH/USD

4173.7

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро У Дніпрі ловили гусака, щоб зробити з ним фотосесію (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

У Дніпрі ловили гусака, щоб зробити з ним фотосесію (ВІДЕО)

В яхт-клубі «Січ» та поліції прокоментували ситуацію з гусаком, якого ловили для фотосесії

24 вересня 2025, 17:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Тік-Ток завірусилося відео з Дніпра, на якому жінки у яхт-клубі "Січ" ловили одного з гусей, які там вільно ходять, за допомогою ковдри, щоб влаштувати фотосесію.

У Дніпрі ловили гусака, щоб зробити з ним фотосесію (ВІДЕО)

У Дніпрі ловили гусака, щоб зробити з ним фотосесію (ВІДЕО)

Птах був врешті решт спійманий, і доставлений до фотостудії. Чи було це  узгоджено з власниками гусака, а також чи вважається така поведінка, як жорстоке поводження з тваринами, виданню "Наше місто" розповіли в поліції та самому яхт-клубі.

Президент яхт-клубу "Січ" В’ячеслав Дідик розповів журналістам, що з гусаком, який опинився в епіцентрі скандалу через зйомки в фотосесії, наразі все добре. Його цілим і здоровим повернули в яхт-клуб. Відповідне відео навіть є і на сторінці жінок, які брали птаха для фотосесії.

"Гусака ніхто не крав. Наразі з ним все добре. Спокійно гуляє по території. Всі б так жили, як птахи у нас. Їм уже по 15 років, завжди нагодовані, їх ніхто не ображає", – відзначив В’ячеслав Дідик.

Речниця Дніпровського управління поліції Аліна Стадник розповіла, що стосовно цієї ситуації зафіксовано повідомлення від громадянки про те, що птаху міг бути нанесений стрес внаслідок людських дій. Інформація перевіряється.

На ситуацію вже звернули увагу зоозахисні організації. Зокрема, UAnimals та "Кожна Тварина".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що росіяни заявили про нібито захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині. Про це повідомили у ворожому Міністерстві оборони РФ. В ОСУВ “Дніпро” цю інформацію спростували: село під контролем України.

Окупація Калиновського та просування ЗС РФ на стику Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей змушує Київ спрямовувати резерви на цей напрямок, оголюючи тим самим інші ділянки фронту. Про це пропагандистському агентству ТАСС повідомив російський військовий "експерт" Андрій Марочко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини