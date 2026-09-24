Таємниці дніпровської міськради: у кого з посадовців зарплата сягає понад 50 тисяч та хто приховує доходи

У скільки бюджету Дніпра обходиться утримання міського чиновницького апарату під час війни та скільки посадовців отримують зарплати, що суттєво перевищують середні по країні? Журналісти порталу "Коментарі" направили офіційний інформаційний запит до Дніпровської міської ради. Отримані відповіді від департаментів, управлінь та районних адміністрацій висвітлили як цифри бюджетних видатків, так і відверте небажання окремих структур розкривати статки своїх керівників.

Гривня. Фото: із відкритих джерел

Згідно з офіційними даними, видатки на фонд оплати праці в місті вимірюються десятками мільйонів гривень для кожного окремого підрозділу. Наприклад, Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міськради має річний затверджений фонд оплати праці у розмірі понад 60,68 млн грн, з яких за 8 місяців 2026 року вже витрачено майже 39,76 млн грн. У цьому ж управлінні зафіксовано одразу 7 працівників, середня заробітна плата яких перевищує 50 тисяч гривень на місяць.

Ще 3 посадовці із заробітною платою понад 50 тис. грн працюють в Адміністрації Амур-Нижньодніпровського району. Річний фонд оплати праці районної адміністрації становить 16,96 млн грн, а фактичні касові видатки за 8 місяців сягнули 11,4 млн грн.

В Інспекції з питань праці та зайнятості населення зарплату понад 50 тис. грн отримує 1 співробітник, а загальні касові видатки інспекції за 8 місяців склали 5,15 млн грн із запланованих 8,09 млн грн.

Цікавою є структура виплат у дрібніших підрозділах. Управління майном колишнього смт Таромське за 8 місяців витратило на зарплати майже 2,95 млн грн. При цьому посадові оклади працівників склали 770,8 тис. грн, а сума нарахованих премій (включаючи 100% премії, квартальні та річні) разом із надбавками та матеріальною допомогою на оздоровлення перевищила 1,6 млн грн, що наштовхує на думку про те, що премії та надбавки вдвічі перевищили самі оклади!

Утім, найбільш суперечливу позицію зайняв Департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради. Затверджений фонд оплати праці департаменту на 2026 рік становить 27,48 млн грн, а видатки за 8 місяців – 17,16 млн грн. Проте на запитання щодо кількості працівників із зарплатами понад 50, 75 та 100 тисяч гривень у департаменті відповісти відмовилися. В.о. директора Євген Хорошилов зіслався на те, що така інформація "не створена" і розпорядник "не повинен її створювати", вважаючи це порушенням Закону "Про доступ до публічної інформації".

Водночас у таких підрозділах, як Департамент екологічної політики (витрачено 6,43 млн грн з 10,49 млн грн), Департамент по роботі з активами (витрачено 29,15 млн грн з 45,14 млн грн), Департамент інформаційних технологій (витрачено 7,34 млн грн з 11,27 млн грн) та Управління державного архітектурно-будівельного контролю (витрачено 5,63 млн грн з 9,57 млн грн), запевнили, що виплат понад 50 тисяч гривень у них немає взагалі.

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