logo_ukra

BTC/USD

109811

ETH/USD

3840.99

USD/UAH

41.97

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро На Дніпропетровщині ворог не скидає обертів: що робить для просування
commentss НОВИНИ Всі новини

На Дніпропетровщині ворог не скидає обертів: що робить для просування

На Дніпропетровщині окупанти б’ють ФАБами и «вибивають» наші укриття на позиції

31 жовтня 2025, 11:26
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На Олександрівському напрямку Дніпропетровської області ворог не скидає обертів, поступово розвиває наступальні дії в районі Данилівки. Про це повідомляє військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

На Дніпропетровщині ворог не скидає обертів: що робить для просування

На Дніпропетровщині ворог не скидає обертів: що робить для просування

"Кнури вже вклинилися в східні околиці населеного пункту, закріпившись серед перших будинків. Бої зараз тривають у східній частині села, де оборона тримає удар але навантаження з кожним часом зростає. Якщо противник не буде збитий артилерією чи дронами, є всі передумови, що Данилівка може відколотися найближчим часом", – зазначає військовий.

За його словами, водночас противник активно підключив авіацію, працюють важкі ФАБи, зносячи укриття й позиції на підступах до н.п. Це суттєво ускладнює маневр наших сил і не дає можливості накопичити резерви для контратаки.

"На північ від Вишневого, теж спостерігається наростання тиску противника, фіксується просування у напрямку н.п Гай. Ворог закріплюється вздовж дороги, займаючи лісосмуги і поступово вибудовуючи опорні пункти для подальшого просування. Очевидно, що готується черговий етап наступу і саме цей сектор може стати новою гарячою ділянкою найближчих діб", – наголошує "Мучной".

На Дніпропетровщині ворог не скидає обертів: що робить для просування - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що росіяни заявили, що ЗСУ перебувають у "котлах" у трьох містах на Донеччині та Харківщині, а Україна не хоче пускати туди ЗМІ, нібито щоб не показувати реальну картину. Таку заяву зробив офіційний представник Міноборони Росії генерал-лейтенант Ігор Конашенков у відповідь на заяву представника МЗС України Георгія Тихого.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини