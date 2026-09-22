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Мер Дніпра Борис Філатов купив будинок та землю біля румунського кордону

Нові активи Бориса Філатова: у реєстрі декларацій з'явилися дані про купівлю майна в горах за 870 тисяч

22 вересня 2026, 15:36
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Недилько Ксения

Міський голова Дніпра суттєво змінив географію своїх майнових інтересів, інвестувавши кошти у придбання нерухомості на території Західної України. Відповідні зміни у майновому стані посадовця зафіксовані у його офіційній фінансовій звітності.

Мер Дніпра Борис Філатов купив будинок та землю біля румунського кордону

Борис Філатов, мер Дніпра

Згідно з оприлюдненими документами на сайті НАЗК, придбане майно містить як житлову площу, так і чималий земельний наділ у селі Долішній Шепіт Берегометської територіальній громаді Вижницького району на Буковині.

Об'єктом першої угоди став житловий будинок загальною площею 27,2 квадратних метрів, вартість якого оцінена у 400 тисяч гривень. Одночасно мер набув право власності на земельну ділянку площею 1400 квадратних метрів. За цей наділ у Карпатах було сплачено 470 тисяч гривень, а продавцем майна вказаний громадянин України Валерій Молочков.

Мер Дніпра Борис Філатов купив будинок та землю біля румунського кордону - фото 2

Нові володіння Бориса Філатова розташовані у мальовничому селі Долішній Шепіт, яке географічно лежить приблизно за сім кілометрів від лінії кордону з Румунією, що робить його привабливим рекреаційним та туристичним пунктом.

Примітно, що ця інвестиція відбулася на тлі закриття іншого — значно екзотичнішого фінансового проєкту міського голови. Роками раніше він планував стати першим українським космічним туристом.

Відомо, що раніше цього року Борису Філатову повернули 7,66 мільйона гривень капіталу з-за кордону, який тривалий час перебував на рахунках американської компанії. Йдеться про гроші за квиток на суборбітальний політ у космос на кораблі компанії Virgin Galactic, який мер задекларував ще багато років тому, але зрештою повернув назад у сімейний бюджет.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав про повну декларацію Філатова та на чому "заробляють" у Дніпрі.



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